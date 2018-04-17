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Более 30 единиц военной техники будут задействованы в параде в День Победы в Волгограде
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Более 30 единиц военной техники будут задействованы в параде в День Победы в Волгограде 

ТАСС 16 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апреля. /ТАСС/. Более 30 единиц военной техники будут задействованы в параде в День Победы 9 мая в Волгограде, сообщил во вторник руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"На главной площади Волгограда 9 мая зрители парада увидят реактивные системы залпового огня «Торнадо», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр» и «КамАЗы» с 120-мм минометами", — сказал Астафьев.
В состав механизированной колонны войдут также раритетные автомобили «Виллис», ГАЗ и мотоцикл М-72. Традиционно возглавит колонну легендарный танк Т-34, добавил Астафьев.
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