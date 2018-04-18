Военнослужащие соединения специального назначения ЦВО проходят огненно-штурмовую полосу в Сибири

Участок представляет собой 500-метровую дистанцию, оборудованную различными препятствиями в виде полуразрушенных стен, проволочных заграждений, рвов и изобилующую различными ловушками.

Военнослужащие соединения специального назначения, дислоцированного в Новосибирске , в ходе плановых занятий на полигоне Шилово, отработали приемы защиты от психологического воздействия противника.

Прохождение специальной огненно-штурмовой полосы начинается с короткого мобилизующего тренинга — на старте с военнослужащими работают психологи подразделений. Они же пристально наблюдают за поведением личного состава на протяжении всего испытания.

Подготовленный участок представляет собой 500-метровую дистанцию, оборудованную различными препятствиями в виде полуразрушенных стен, проволочных заграждений, рвов и изобилующую различными ловушками. Это и внезапные засады, и налеты «противника».

Залогом успешного преодоления полосы являются слаженность действий военнослужащих и взаимовыручка.

По итогам тренировок специалисты помогают командирам повысить совместимость и слаженность действий в подразделениях, отрабатывают восполнение психологических потерь, оценивают общую готовность к выполнению поставленных задач.