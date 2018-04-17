День ветеранов МВД и внутренних войск

17 апреля отмечается День ветерана МВД и внутренних войск. Он был установлен приказом министра внутренних дел РФ от 12 августа 2010 года в знак признания значимости и заслуг ветеранского движения в жизни министерства внутренних дел РФ.

В этот день — 17 апреля 1991 года решением учредительской конференции Общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск был создан Российский совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

Впервые День ветерана МВД и внутренних войск отмечался в России в 2011 году.

Ветеранское движение во внутренних войсках зародилось еще в послевоенные годы, когда по инициативе ветеранов-фронтовиков появились первые группы или секции при воинских коллективах. Процесс образования общественных организаций ветеранов при воинских частях и соединениях внутренних войск продолжился с созданием в 1991 году Общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России.

Ветеранская организация системы МВД России на сегодняшний день насчитывает свыше 700 тысяч человек. Она объединяет в своих рядах как сотрудников, служивших в органах внутренних дел, так и военнослужащих внутренних войск, ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане , на Северном Кавказе, в других горячих точках, участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также тех представителей ведомства, кто проходил службу в бывших республиках Советского Союза.

Прекратив свою активную рабочую деятельность, ветераны МВД и внутренних войск продолжают оказывать неоценимую помощь в деле охраны правопорядка и обеспечения безопасности граждан. Ежедневно они передают свой богатый опыт начинающим сотрудникам, участвуют в практической деятельности органов внутренних дел и в патриотическом воспитании молодого поколения. Ветераны занимаются пропагандой соблюдения законности и правопорядка среди населения, проводят профилактическую работу среди несовершеннолетних. Особое внимание они уделяют укреплению престижа службы в системе МВД и доверию к полиции со стороны населения.

Ежегодно при непосредственной помощи ветеранов раскрывается около 23 тысяч преступлений. Более 50% ветеранов системы МВД являются наставниками для молодых сотрудников, остальные берут шефство над гражданами, склонными к правонарушениям.

Возглавляет Российский Совет ветеранов и ветеранских организаций органов внутренних дел и внутренних войск помощник министра внутренних дел РФ, генерал-полковник внутренней службы Иван Шилов.