На Балтийском флоте соревнуются за звание лучшего расчета по приготовлению основных видов торпед

Конкурсанты на время должны состыковать узлы морского оружия, проверить его параметры с помощью контрольно-измерительной аппаратуры, присоединить боевую часть и полностью подготовить торпеду к погрузке на корабль.

На базе одного из филиалов 703-го центра материально-технического обеспечения Балтийского флота стартовал межфлотский конкурс на звание лучшего расчета по приготовлению основных видов торпед, стоящих на вооружении Военно-Морского Флота (ВМФ) России

В конкурсе, который проходит в Балтийске с 16 по 21 апреля, принимают участие представители Северного, Черноморского, Балтийского флотов и команда курсантов одного из военно-морских вузов Санкт-Петербурга общим количеством 40 человек.

Судейская коллегия из Главного командования ВМФ России оценит теоретические и практические навыки конкурсантов, которые на время должны состыковать узлы и детали морского оружия, проверить его параметры с помощью контрольно-измерительной аппаратуры, присоединить боевую часть и полностью подготовить торпеду к погрузке на корабль.

Особенностью этого конкурса является то, что участники работают на реальных боевых торпедах, которые корабли и подводные лодки применяют в ходе учебно-боевой деятельности в море.