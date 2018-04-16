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На Балтийском флоте соревнуются за звание лучшего расчета по приготовлению основных видов торпед
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На Балтийском флоте соревнуются за звание лучшего расчета по приготовлению основных видов торпед 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Конкурсанты на время должны состыковать узлы морского оружия, проверить его параметры с помощью контрольно-измерительной аппаратуры, присоединить боевую часть и полностью подготовить торпеду к погрузке на корабль.
На базе одного из филиалов 703-го центра материально-технического обеспечения Балтийского флота стартовал межфлотский конкурс на звание лучшего расчета по приготовлению основных видов торпед, стоящих на вооружении Военно-Морского Флота (ВМФ) России.
В конкурсе, который проходит в Балтийске с 16 по 21 апреля, принимают участие представители Северного, Черноморского, Балтийского флотов и команда курсантов одного из военно-морских вузов Санкт-Петербурга общим количеством 40 человек.
Судейская коллегия из Главного командования ВМФ России оценит теоретические и практические навыки конкурсантов, которые на время должны состыковать узлы и детали морского оружия, проверить его параметры с помощью контрольно-измерительной аппаратуры, присоединить боевую часть и полностью подготовить торпеду к погрузке на корабль.
Особенностью этого конкурса является то, что участники работают на реальных боевых торпедах, которые корабли и подводные лодки применяют в ходе учебно-боевой деятельности в море.
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