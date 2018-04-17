На учениях «Рельеф-2018» на Кубани обезврежены условные террористы

По легенде в Мостовском районе скрывалась диверсионная группа численностью десять человек. Преступники планировали совершить теракт в ближайшие сутки. В ходе оперативных действий был задержан один из членов группы, который подтвердил информацию о нахождении террористов в лесном массиве района.

Карачаево-Черкесии. Для обезвреживания преступников были выделены специальные отряды полиции, организовано взаимодействие с оперативными штабами Адыгеи

В результате условные террористы были найдены и обезврежены, в том числе, с использованием специальных технических средств. Операция прошла успешно.

Вениамин Кондратьев и Игорь Колосов поблагодарили силовиков за слаженную работу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.