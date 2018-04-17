Ещё
На учениях «Рельеф-2018» на Кубани обезврежены условные террористы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Совфеде оценили призыв к России от G7
В Совфеде оценили призыв к России от G7

На учениях «Рельеф-2018» на Кубани обезврежены условные террористы 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
С 12 по 16 апреля на территории муниципалитета прошли учения «Рельеф-2018». В них были задействованы силы и средства УФСБ, ГУ МВД, МЧС, Росгвардии, следственного управления СК по Краснодарскому краю, Минобороны России.
За тренировкой кубанских силовиков наблюдали губернатор Вениамин Кондратьев, начальник УФСБ России по региону Игорь Колосов.
По легенде в Мостовском районе скрывалась диверсионная группа численностью десять человек. Преступники планировали совершить теракт в ближайшие сутки. В ходе оперативных действий был задержан один из членов группы, который подтвердил информацию о нахождении террористов в лесном массиве района.
Для обезвреживания преступников были выделены специальные отряды полиции, организовано взаимодействие с оперативными штабами Адыгеи и Карачаево-Черкесии.
В результате условные террористы были найдены и обезврежены, в том числе, с использованием специальных технических средств. Операция прошла успешно.
Вениамин Кондратьев и Игорь Колосов поблагодарили силовиков за слаженную работу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
АиФ — Юг: последние новости
В Сочи горит пятиэтажное здание Кубань удержала 5 место среди регионов России по продажам новых автомобилей Продажи игрушек из “Магнита” в Краснодаре растут не по дням а по часам
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»202
Скончался Андрей Невраев9
Санкции США: Россию погружают в рецессию468
Путин придумал способ победить коррупцию1093
В Совфеде оценили призыв к России от G731
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
01:54
В Совфеде оценили призыв к России от G7
Политика
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:43
Доступ к Telegram заблокирован в поездах столичного метро
Интернет Компании
02:23
Новые автобусные рейсы в Брянск запустят с 19 апреля
Новости Москвы
01:06
Чистопрудный бульвар перекроют в субботу
Новости Москвы
01:00
Тип станции «Нижние Мневники» изменился на островной
Новости Москвы
03:53
Реставрация «Современника» завершится к Дню города
Новости Москвы
08:32
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ вновь открыт
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение