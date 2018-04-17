На учениях «Рельеф-2018» на Кубани обезврежены условные террористы 

С 12 по 16 апреля на территории муниципалитета прошли учения «Рельеф-2018». В них были задействованы силы и средства УФСБ, ГУ МВД, МЧС, Росгвардии, следственного управления СК по Краснодарскому краю, Минобороны России.
За тренировкой кубанских силовиков наблюдали губернатор Вениамин Кондратьев, начальник УФСБ России по региону Игорь Колосов.
По легенде в Мостовском районе скрывалась диверсионная группа численностью десять человек. Преступники планировали совершить теракт в ближайшие сутки. В ходе оперативных действий был задержан один из членов группы, который подтвердил информацию о нахождении террористов в лесном массиве района.
Для обезвреживания преступников были выделены специальные отряды полиции, организовано взаимодействие с оперативными штабами Адыгеи и Карачаево-Черкесии.
В результате условные террористы были найдены и обезврежены, в том числе, с использованием специальных технических средств. Операция прошла успешно.
Вениамин Кондратьев и Игорь Колосов поблагодарили силовиков за слаженную работу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.