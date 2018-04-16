Как Япония хотела атаковать США подводными лодками авианосцами

То, что японцы нация способная на создание самых удивительных технических устройств известно давно. Тем не менее, информация о появлении в годы Второй Мировой войны японской подводной лодки — авианосца выглядит фантастикой, и тем не менее они проходили на самом деле.

Все началось с Перл-Харбора

Атака японской авиации на американскую военно-морскую базу в Тихом океане вошла во все учебники истории. В тот день американцы потеряли 188 самолетов, множество кораблей и более 2400 личного состава. Но с этого момента военные США уже не были столь беспечны. Японцам необходимо было постоянно придумывать что-то из ряда вон выходящее, чтобы сдерживать наступление армии США. Тем более, что с 1943 года американцы существенно теснили японцев по всему театру военных действий. В этой ситуации военное командование Японии решило нанести удар по Калифорнийскому побережью США. Оставался вопрос, как это осуществить, поскольку ни японской авиации, ни авианосцам скрытно приблизиться к берегам США было просто невозможно. В сложившейся ситуации адмирал Исороку Ямамото предложил провести операцию «Вишня расцветает ночью», а самолеты разместить на подводных лодках.

Чудо техники

Самое интересное, что к этому времени японцы уже имели наработки в области создания подводных лодок — самолетов. Около пятидесяти японских подлодок имели на своем борту легкие гидросамолеты. Правда, это не были в полной мере подводная лодка — самолет. Гидросамолет лишь перевозился на лодке, но взлетал и садился на воду самостоятельно. В основном такие самолеты использовали для разведки, в том числе и перед нападением на Перл-Харбор. Когда с помощью подобных гидросамолетов японцы попытались нанести бомбовый удар по побережью США, операция прошла успешно. Но во время нее, японское командование пришло к выводу, что гидросамолеты способны нести лишь легкие зажигательные бомбы. Для массированной бомбежки территории США были необходимы совсем другие тяжелые самолеты. Так появился план по созданию огромных подводных лодок авианосцев «Сентоку». Планировалось построить 9 подводных лодок, каждая из которых водоизмещением 6500 тонн имела в длину 121 метр. Двигаться лодки должны были бы со скоростью до 24 узлов на расстояние до 70 000 км. При их боевом применении японцы могли бы атаковать побережье США, как со стороны Тихого, так и Атлантического океанов. Из вооружения на лодках были установлены 8 торпедных аппаратов, 10 зенитных орудий и 140 миллиметровая пушка. Но главное, на верхней палубе в герметичном ангаре на подлодках базировалось по три бомбардировщика «Сериан». Поднимались в воздух они прямо с палубы подводной лодки при помощи катапульты. Вскоре три первые подводные лодки — авианосцы были спущены на воду.

Бактериологическая атака