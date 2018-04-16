В Екатеринбурге стартовал региональный этап международного конкурса «Страж порядка» среди подразделений военной полиции

В конкурсе примут участие более 150 военных полицейских от 38 комендатур, расположенных на территории Центрального военного округа.

В Екатеринбурге стартовал второй (региональный) этап международного конкурса «Страж порядка» среди подразделений военной полиции.

Состязания открыл начальник регионального управления военной полиции (по Центральному военному округу (полковник Андрей Ковтун, пожелав участникам конкурса удачи. Военнослужащие выступили с показательными выступлениями приёмов рукопашного боя и обезвреживания преступника.

В конкурсе примут участие более 150 военных полицейских от 38 комендатур, расположенных на территории Центрального военного округа. Участникам предстоит пройти три этапа конкурса: огневой, гонка патрульного наряда и командная гонка.

Победители представят подразделение военной полиции на всероссийском этапе конкурса «Страж порядка» в Москве.