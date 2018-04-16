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На Балтийском флоте завершился полевой выход подразделений связи
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На Балтийском флоте завершился полевой выход подразделений связи 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты отработали вопросы по организации связи с использованием различных спутниковых каналов связи между абонентами в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.
На полигонах в Калининградской области состоялся полевой выход подразделений связи Балтийского флота.
Полевой выход с военнослужащими-связистами флота проводился в несколько этапов, в ходе которых они совершили марш в районы сосредоточения, выполнили нормативы по развертыванию, эксплуатации и перемещению аппаратных станций и комплексов связи, выполнили учебно-боевые задачи в ходе тактико-специальных учений.
В рамках практической части полевого выхода специалисты отработали вопросы по организации связи с использованием различных спутниковых каналов связи между абонентами в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, решались задачи по организации охраны и обороны полевых пунктов и узлов связи.
Помимо этого, были проведены состязания на лучший экипаж аппаратной, станции связи. Проверялась физическая готовность воинов-связистов во время совершения марш-бросков.
Всего в полевом выходе было задействовано более 500 человек и свыше 100 единиц техники.
Мероприятие носило плановый характер.
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