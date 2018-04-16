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В Кировской области будут использовать систему фотовидеофиксации «Автодория»
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В Кировской области будут использовать систему фотовидеофиксации «Автодория» 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Кировской области проведут опытную эксплуатацию системы контроля скорости на протяженном участке — Автодория 2.0. и интеллектуальной транспортной системы нового поколения — Автодория 3.0, созданных для обеспечения безопасности дорожного движения как водителей, так и пешеходов.
Интеллектуальные транспортные системы нового поколения Автодория 3.0 будут впервые протестированы в нашем регионе. Опыт внедрения систем в Республике Татарстан, Самарской, Свердловской и других областях показывает, что контроль скорости благоприятно сказывается на дорожной обстановке.
Опытная эксплуатация систем будет проводиться для формирования статистического анализа эффективности данных систем с комплексами фотовидеофиксации различных производителей, влияния систем на безопасность дорожного движения и анализа возможностей, которые предлагает завод-изготовитель.
Специалисты подведомственного министерству информационных технологий и связи Кировской области Центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управлений уже провели изучение аварийных рубежей, предложенных ГИБДД УМВД России по Кировской области на предмет возможности установки тестовых систем и соответствия устанавливаемым комплексами «Автодория» требованиям.
В результате определены наиболее подходящие участки для проведения опытной эксплуатации: Советский тракт — 15 км, Южный обход — 22 км, Орловский район ФАД Вятка 176 — с 377 км по 378 км, участки улиц Солнечной и Московской. В дальнейшем рубежи могут уточняться.
Опытная эксплуатация интеллектуальных транспортных систем начнется к концу второго квартала 2018 года.
Фото — autoreview.ru
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