В Кировской области будут использовать систему фотовидеофиксации «Автодория»

Кировской области проведут опытную эксплуатацию системы контроля скорости на протяженном участке — Автодория 2.0. и интеллектуальной транспортной системы нового поколения — Автодория 3.0, созданных для обеспечения безопасности дорожного движения как водителей, так и пешеходов.

Интеллектуальные транспортные системы нового поколения Автодория 3.0 будут впервые протестированы в нашем регионе. Опыт внедрения систем в Республике Татарстан , Самарской, Свердловской и других областях показывает, что контроль скорости благоприятно сказывается на дорожной обстановке.

Опытная эксплуатация систем будет проводиться для формирования статистического анализа эффективности данных систем с комплексами фотовидеофиксации различных производителей, влияния систем на безопасность дорожного движения и анализа возможностей, которые предлагает завод-изготовитель.

В результате определены наиболее подходящие участки для проведения опытной эксплуатации: Советский тракт — 15 км, Южный обход — 22 км, Орловский район ФАД Вятка 176 — с 377 км по 378 км, участки улиц Солнечной и Московской. В дальнейшем рубежи могут уточняться.

Опытная эксплуатация интеллектуальных транспортных систем начнется к концу второго квартала 2018 года.