Стало известно о попытках моряков отсудить командировочные за поход в Сирию

Военный журналист Денис Мокрушин рассказал историю судебных разбирательств, в результате которых моряки одного из кораблей Северного флота не смогли добиться выплат за командировку в Сирию

«Суд разъяснил, что поход кораблей командировкой не считается, корабль сам по себе является территорией Российской Федерации , обязанности военной службы исполнялись на нем, а не на территории иностранного государства», — пишет Мокрушин в LiveJournal, приводя ссылки на решения суда.

Все три дела, ссылки на которые приводит Мокрушин, рассматривал Северодвинский гарнизонный военный суд. Истцами выступали Михаил Демид, Александр Попов и Константин Дулов.

Суд вынес решение в один день — 18 января 2018 года. Часть данных из решения суда изъята из публичного доступа: в частности, не уточняется номер войсковой части и название корабля, на котором служили моряки. В двух случаях истцы требовали возместить им чуть меньше 75 тыс. рублей.