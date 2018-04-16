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Стало известно о попытках моряков отсудить командировочные за поход в Сирию
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Стало известно о попытках моряков отсудить командировочные за поход в Сирию 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Военный журналист Денис Мокрушин рассказал историю судебных разбирательств, в результате которых моряки одного из кораблей Северного флота не смогли добиться выплат за командировку в Сирию.
«Суд разъяснил, что поход кораблей командировкой не считается, корабль сам по себе является территорией Российской Федерации, обязанности военной службы исполнялись на нем, а не на территории иностранного государства», — пишет Мокрушин в LiveJournal, приводя ссылки на решения суда.
Все три дела, ссылки на которые приводит Мокрушин, рассматривал Северодвинский гарнизонный военный суд. Истцами выступали Михаил Демид, Александр Попов и Константин Дулов.
Суд вынес решение в один день — 18 января 2018 года. Часть данных из решения суда изъята из публичного доступа: в частности, не уточняется номер войсковой части и название корабля, на котором служили моряки. В двух случаях истцы требовали возместить им чуть меньше 75 тыс. рублей.
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