Стратегическая подлодка «Юрий Долгорукий» вышла в море

ТАСС , 16 апреля. Подводный крейсер стратегического назначения " Юрий Долгорукий " класса «Борей» вышел в море из главной базы подлодок Северного флота ( Гаджиево ), сообщили в пресс-службе флота.

"На Северном флоте состоялось учение по обеспечению безопасного выхода стратегического крейсера «Юрий Долгорукий» из пункта базирования", — говорится в сообщении флота.

В пресс-релизе не уточнили цель выхода стратегической подлодки в море.

"Юрий Долгорукий" — головная стратегическая подлодка проекта 955 «Борей». Субмарина имеет на вооружении 16 баллистических ракет «Булава».

Как уточнили на флоте, во время выхода прошли тактические учения по противодиверсионной обороне подлодки с участием спецназа на двух катерах «Грачонок» и быстроходных лодках. Были проведены стрельбы по береговым и надводным целям из пулеметов, отработана тактика поиска и уничтожения подводных диверсантов.