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Стратегическая подлодка «Юрий Долгорукий» вышла в море
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Стратегическая подлодка «Юрий Долгорукий» вышла в море 

ТАСС 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
ТАСС, 16 апреля. Подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" класса «Борей» вышел в море из главной базы подлодок Северного флота (Гаджиево), сообщили в пресс-службе флота.
"На Северном флоте состоялось учение по обеспечению безопасного выхода стратегического крейсера «Юрий Долгорукий» из пункта базирования", — говорится в сообщении флота.
В пресс-релизе не уточнили цель выхода стратегической подлодки в море.
"Юрий Долгорукий" — головная стратегическая подлодка проекта 955 «Борей». Субмарина имеет на вооружении 16 баллистических ракет «Булава».
Как уточнили на флоте, во время выхода прошли тактические учения по противодиверсионной обороне подлодки с участием спецназа на двух катерах «Грачонок» и быстроходных лодках. Были проведены стрельбы по береговым и надводным целям из пулеметов, отработана тактика поиска и уничтожения подводных диверсантов.
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