Заместитель Министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко выступил перед слушателями Военной академии Генерального штаба

Темой его выступления стали вопросы, связанные с основными направлениями работы с обращениями граждан в Вооружённых Силах как важнейшей задачи командиров всех уровней.

Юрий Садовенко подчеркнул, что решение вопросов повседневной жизнедеятельности военнослужащих и членов их семей является одной из важнейших задач командиров всех уровней. В последнее время, благодаря комплексному подходу руководства ведомства к решению проблем в социальной сфере, количество обращений по данным вопросам в Минобороны России снизилось. А вот количество обращений, в которых граждане выражают интерес к военной службе по контракту и получению военного образования, напротив, возросло — почти в два раза.

«И всё же ещё есть над чем работать, — считает генерал-полковник Юрий Садовенко. — Для оперативного решения социальных вопросов военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала необходима системная совместная работа командования военных округов, органов власти субъектов и местного самоуправления».

В этой связи заместитель Министра обороны остановился на таком важном аспекте работы с обращениями граждан, как личные приёмы. Они проводятся должностными лицами — от Министра обороны России до командиров воинских частей — в установленном порядке. Большое значение имеют и выездные приёмные, которые проводятся на регулярной основе и с высокой результативностью.

Как пример генерал-полковник Юрий Садовенко привёл работу таких приёмных в Крыму , а также в Южном военном округе, где в результате проведенных под его руководством и во взаимодействии с местными органами власти встреч удалось решить ряд насущных проблем военнослужащих и членов их семей в целом ряде гарнизонов.

Организованно проходит в Минобороны России и общероссийский день приёма граждан, когда заявитель может обратиться в любой орган власти, подключённый к единой сети в масштабах страны.

«Аппаратом Министра обороны Российской Федерации организовано развёртывание 136 универсальных автоматизированных рабочих мест в центральных органах военного управления, объединённых стратегических командованиях военных округов и Северного флота, военных комиссариатах субъектов Российской Федерации, а также организациях Вооружённых Сил, — отметил заместитель Министра обороны России. — По итогам проведения общероссийского дня приёма граждан в 2017 году рассмотрено более 3,5 тысяч обращений».

В 2016 году в связи с увеличением доли обращений, поступающих в электронной форме, на официальном сайте военного ведомства была создана «Электронная приёмная». Здесь, к слову, размещаются и актуализируются ответы на часто задаваемые вопросы, а также создан сервис «Личный кабинет гражданина», позволяющий заявителю отслеживать ход рассмотрения его обращения. В целом, как обратил внимание заместитель Министра обороны, активность граждан в части выражения своего мнения в электронной форме возрастает. Как пример можно привести реакцию общества на предложение Президента РФ дать название новому оружию: только за первые две недели на официальный сайт военного ведомства поступило более 500 тысяч предложений, а к моменту завершения голосования их было уже около 8 миллионов.