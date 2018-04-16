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В СЗАО прошли пожарные учения в ТЦ
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В СЗАО прошли пожарные учения в ТЦ 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
В ТЦ «Калейдоскоп», 12 апреля, прошли плановые пожарные учения. По плану учений возгорание началось в зале кинотеатра на 3-м этаже. Первые спасательные подразделения, которые прибыли на место в первые минуты, с помощью лестниц провели условное спасение людей.
— А сотрудниками Управления МЧС по СЗАО была продемонстрирована работы современной пожарно-спасательной техники при эвакуации людей с помощью подъемных механизмов, — рассказал Дмитрий Баженов, начальник окружного управления МЧС.
Как отметил Д. Баженов, такие учения позволяют проверить готовность сотрудников торговых центров, а так же отработать их действия на практике. Помимо этого, спасатели отрабатывают приёмы нахождения и спасения людей.
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