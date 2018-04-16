В СЗАО прошли пожарные учения в ТЦ

В ТЦ «Калейдоскоп», 12 апреля, прошли плановые пожарные учения. По плану учений возгорание началось в зале кинотеатра на 3-м этаже. Первые спасательные подразделения, которые прибыли на место в первые минуты, с помощью лестниц провели условное спасение людей.

— А сотрудниками Управления МЧС по СЗАО была продемонстрирована работы современной пожарно-спасательной техники при эвакуации людей с помощью подъемных механизмов, — рассказал Дмитрий Баженов , начальник окружного управления МЧС.

Как отметил Д. Баженов, такие учения позволяют проверить готовность сотрудников торговых центров, а так же отработать их действия на практике. Помимо этого, спасатели отрабатывают приёмы нахождения и спасения людей.