На Кубани экипажи Су-25СМ отрабатывают действия при возникновении внештатных ситуаций на предельно малых высотах

Военные летчики ЮВО также совершенствуют навыки обхода средств противовоздушной обороны противника на высотах до 25 метров над землей.

Экипажи Су-25СМ штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае осваивают навыки пилотирования на предельно малых высотах — до 25 метров над землей.

При выполнении полетных заданий на такой высоте военные летчики отрабатывают задачи по скрытности и обходу средств противовоздушной обороны противника.

Учебно-тренировочные полеты выполняются парами и в составе звеньев в сложных метеорологических условиях, а также в ночное время суток.

Помимо этого, летчики учатся действовать при возникновении внештатных ситуаций — в случае отказа бортового оборудования и авиационной техники.

Также пилоты тренируются в аварийной посадке самолета на взлетно-посадочную полосу в условиях выхода из строя одного из двух двигателей.