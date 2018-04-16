Ещё
На Кубани экипажи Су-25СМ отрабатывают действия при возникновении внештатных ситуаций на предельно малых высотах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубани экипажи Су-25СМ отрабатывают действия при возникновении внештатных ситуаций на предельно малых высотах 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военные летчики ЮВО также совершенствуют навыки обхода средств противовоздушной обороны противника на высотах до 25 метров над землей.
Экипажи Су-25СМ штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае осваивают навыки пилотирования на предельно малых высотах — до 25 метров над землей.
При выполнении полетных заданий на такой высоте военные летчики отрабатывают задачи по скрытности и обходу средств противовоздушной обороны противника.
Учебно-тренировочные полеты выполняются парами и в составе звеньев в сложных метеорологических условиях, а также в ночное время суток.
Помимо этого, летчики учатся действовать при возникновении внештатных ситуаций — в случае отказа бортового оборудования и авиационной техники.
Также пилоты тренируются в аварийной посадке самолета на взлетно-посадочную полосу в условиях выхода из строя одного из двух двигателей.
ТК «Звезда»: последние новости
Акт агрессии: чем окончится очередная «победоносная» война США на Ближнем Востоке Железный марш: тренировка парадных расчетов в Алабино На аэродромах в Ленинградской области проходят тренировки механизированной колонны военного парада в Петербурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки229
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии107
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Центробанк поменял планы79
Согласована единая позиция по Сирии293
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение