МЧС и Росгвардия на Урале в пять раз увеличат число беспилотников в пожароопасный период

ЕКАТЕРИНБУРГ , 16 апреля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Свердловской области совместно с Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по региону в пять раз увеличат число беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые будут патрулировать территории населенных пунктов в пожароопасный период. В прошлом году для патрулирования было задействовано порядка семи таких аппаратов, в этом году их количество увеличится до 39, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов.

"В этом году также на период проведения рейдовых мероприятий по территориям населенных пунктов, граничащих с лесными участками, будет задействовано 39 беспилотных летательных аппаратов. Данную работу мы регулярно проводим с Росгвардией и ГУ МВД России по Свердловской области. Количество беспилотников со стороны МЧС и Росгвардии будет увеличено в четыре-пять раз", — сказал Пинчугов.

По его словам, в прошлом году для патрулирования применялось порядка семи-восьми беспилотных летательных аппаратов. «Мы увеличиваем группировки и количество патрульных групп, которые применяют беспилотные летательные аппараты, соответственно, увеличиваем процент обнаружения нарушителей, которые пренебрегают правилами и особым противопожарным режимом», — сказал Пинчугов.

Всего, по данным регионального управления МЧС, на территории Свердловской области 178 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.

На пожароопасный период для мониторинга лесопожарной обстановки и борьбы с природными пожарами в Свердловской области создана группировка сил и средств — 43,5 тыс. человек, 17 единиц техники и оборудования, 20 воздушных судов, 39 беспилотных летательных аппаратов, в том числе от МЧС России 5064 человека и 992 единицы техники, а также три воздушных судна — два вертолета Ми-8, самолет Бе-200 и 19 беспилотных летательных аппаратов.