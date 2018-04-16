В Кронштадте отряд ПДСС Ленинградской военно-морской базы в ходе тренировки обезвредил условную группу диверсантов

Особое внимание было уделено подготовке водолазов, совершенствованию ими приемов подводного боя с холодным оружием одиночно и в составе боевых групп.

Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы провели плановые тренировки по совершенствованию навыков ведения подводного и наземного боя, стрельбы из штатного оружия и обезвреживания взрывоопасных предметов.

На первом этапе практических занятий водолазы в полном снаряжении выполнили упражнения по подводному плаванию в различное время суток. Были отработаны и закреплены приемы подводного боя с холодным оружием одиночных бойцов и в составе боевых групп.

Затем военнослужащие выполнили стрельбы из штатного оружия (специального подводного пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС), водолазные спуски на различные глубины с ориентированием в условиях плохой видимости, а также провели поиск возможных диверсионных средств в районе базирования кораблей.

Завершилось учение с противодиверсионными силами отработкой освобождения от условных террористов одного из островов Финского залива.

По замыслу учения при выполнении патрулирования прибрежной зоны, экипаж катера «Раптор» обнаружил условную группу террористов. Оценив обстановку, отряд ПДСС высадился на берег, блокировал и уничтожил условного противника. Огнем из крупнокалиберных пулеметов «Корд» и станковых гранатометов с бортов катера отряду была оказана огневая поддержка.

Также на «Рапторе» находились мобильные группы разминирования, задачей которых стала очистка местности от мин и фугасов, установленных условным противником.