Ещё
В Кронштадте отряд ПДСС Ленинградской военно-морской базы в ходе тренировки обезвредил условную группу диверсантов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кронштадте отряд ПДСС Ленинградской военно-морской базы в ходе тренировки обезвредил условную группу диверсантов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание было уделено подготовке водолазов, совершенствованию ими приемов подводного боя с холодным оружием одиночно и в составе боевых групп.
Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы провели плановые тренировки по совершенствованию навыков ведения подводного и наземного боя, стрельбы из штатного оружия и обезвреживания взрывоопасных предметов.
На первом этапе практических занятий водолазы в полном снаряжении выполнили упражнения по подводному плаванию в различное время суток. Были отработаны и закреплены приемы подводного боя с холодным оружием одиночных бойцов и в составе боевых групп.
Затем военнослужащие выполнили стрельбы из штатного оружия (специального подводного пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС), водолазные спуски на различные глубины с ориентированием в условиях плохой видимости, а также провели поиск возможных диверсионных средств в районе базирования кораблей.
Завершилось учение с противодиверсионными силами отработкой освобождения от условных террористов одного из островов Финского залива.
По замыслу учения при выполнении патрулирования прибрежной зоны, экипаж катера «Раптор» обнаружил условную группу террористов. Оценив обстановку, отряд ПДСС высадился на берег, блокировал и уничтожил условного противника. Огнем из крупнокалиберных пулеметов «Корд» и станковых гранатометов с бортов катера отряду была оказана огневая поддержка.
Также на «Рапторе» находились мобильные группы разминирования, задачей которых стала очистка местности от мин и фугасов, установленных условным противником.
ТК «Звезда»: последние новости
Агрессия США только укрепляет решимость САР - ВС Сирии Т-72 уничтожили условного противника под Хабаровском Памятник Маршалу авиации И.И.Пстыго открыт в Службе безопасности полетов авиации ВС РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки28
Согласована единая позиция по Сирии243
Центробанк поменял планы58
Россиянин уехал на дачу и пожалел27
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии299
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение