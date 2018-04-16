Беспилотники и диверсанты: как проходили учения артиллеристов ЧФ

СЕВАСТОПОЛЬ , 16 апр — РИА Новости Крым . На крымском полигоне «Опук» состоялись плановые мероприятия боевой подготовки артиллерийских подразделений соединений и частей, входящих в состав армейского корпуса Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.

"После совершения марша из пункта постоянной дислокации и оборудования полевого лагеря посты наблюдения и разведки выполнили тренировки с использованием беспилотных летательных аппаратов по обнаружению целей и корректировке огня, а также отработали взаимодействие операторов БЛА с артиллерийскими расчетами", — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, военные сдали нормативы по приведению артиллерийских установок к бою, подготовке к стрельбе и смене огневых позиций, отработали тактику ведения боевых действий в условиях авиаударов, применения условным противником диверсионно-разведывательных групп. Также были отработаны действия при обороне побережья с выполнением стрельб по мишеням.