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Беспилотники и диверсанты: как проходили учения артиллеристов ЧФ
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Беспилотники и диверсанты: как проходили учения артиллеристов ЧФ 

РИА Новости Крым 40 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. На крымском полигоне «Опук» состоялись плановые мероприятия боевой подготовки артиллерийских подразделений соединений и частей, входящих в состав армейского корпуса Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.
"После совершения марша из пункта постоянной дислокации и оборудования полевого лагеря посты наблюдения и разведки выполнили тренировки с использованием беспилотных летательных аппаратов по обнаружению целей и корректировке огня, а также отработали взаимодействие операторов БЛА с артиллерийскими расчетами", — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, военные сдали нормативы по приведению артиллерийских установок к бою, подготовке к стрельбе и смене огневых позиций, отработали тактику ведения боевых действий в условиях авиаударов, применения условным противником диверсионно-разведывательных групп. Также были отработаны действия при обороне побережья с выполнением стрельб по мишеням.
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