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Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заводе
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Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заводе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. В стационарах Санкт-Петербурга остаются девять пострадавших при взрыве газовоздушной смеси на корабле, строящемся на судостроительном заводе «Алмаз», один из них в тяжелом состоянии, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.
Одиннадцатого апреля около 13.20 мск при строительстве корабля в дизельно-генераторном отсеке произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате один человек погиб, 11 пострадали.
"В произошедшей аварии на территории судостроительного завода «Алмаз» Петроградского района, по состоянию на 16 апреля (10.30), в стационарах остаются девять пострадавших, их них: в тяжелом состоянии — один, в состоянии средней тяжести — один, в удовлетворительном состоянии — семеро", — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.
Судостроительная фирма «Алмаз» специализируется на строительстве высокоскоростных патрульных катеров, яхт и рабочих судов. Предприятие является лидером в строительстве амфибийных кораблей на воздушной подушке, строит корабли и катера для ВМФ России, погранслужбы ФСБ РФ.
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