Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заводе

С. - ПЕТЕРБУРГ , 16 апр — РИА Новости . В стационарах Санкт-Петербурга остаются девять пострадавших при взрыве газовоздушной смеси на корабле, строящемся на судостроительном заводе «Алмаз», один из них в тяжелом состоянии, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина

Одиннадцатого апреля около 13.20 мск при строительстве корабля в дизельно-генераторном отсеке произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате один человек погиб, 11 пострадали.

"В произошедшей аварии на территории судостроительного завода «Алмаз» Петроградского района, по состоянию на 16 апреля (10.30), в стационарах остаются девять пострадавших, их них: в тяжелом состоянии — один, в состоянии средней тяжести — один, в удовлетворительном состоянии — семеро", — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.