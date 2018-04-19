Чему научил КНДР военный удар в Сирии?

Вечером 13 апреля Трамп приказал нанести удар по Сирии . А 9 апреля он заявил, что примет решение в течение 24-48 часов. В результате решение было принято на два дня позже, однако в чем смысл этой задержки? В этой статье я соберу информацию по крупинкам и проанализирую причину выбора президентом Трампом несерьезного удара по объектам химического оружия и его влияние на проблему КНДР

Уход от полномасштабной войны с Россией

Я придерживаюсь следующего мнения.

Кроме удара, другого выбора не было

Поскольку весь мир вновь облетело страшное видео, на котором у девочки изо рта идет пена, в этот раз Трамп, приказавший нанести удар по Сирии в апреле прошлого года, не мог отказаться от очередного удара. По этой причине 9 апреля он намекнул о скором начале военных действий.

Ограниченный удар — самое простое средство

Если необходимо сразу же продемонстрировать результаты, то, как и в прошлом году, лучшее средство — удар «Томагавками» по объектам химического оружия. Несмотря на это, решение было принято на два дня позже. Причина скорее всего заключается в том, что сам президент подумывал о более масштабном ударе в сравнении с ограниченной атакой прошлого года. В этом случае под огнем оказались бы военно-воздушные объекты российских и иранских войск, базирующихся в Сирии.

Об атаке по российским войскам не могло быть и речи

В Сирии находится 24 российских объекта. Если атаковать хотя бы часть из них, была теоретическая возможность начала ядерной войны между США и Россией. Тем не менее поскольку ни Россия, ни США не хотят вести полномасштабную войну из-за Сирии, у США не было ни одной причины наносить удары по базам российских войск. Я удивлюсь, если такие причины были.

Дело не сдвинется с мертвой точки, если не атаковать иранские войска

В Сирии находится около 40 объектов Корпуса Стражей Исламской революции. Без помощи Ирана администрация Асада не просуществовала бы до настоящего момента и не сможет существовать в будущем. Другими словами, пока не будет нанесен удар по иранским базам, гражданская война в Сирии не завершится в той форме, в которой этого желает Запад.

Иранские и российские войска базируются вместе

Тем не менее сложно атаковать только иранские военные базы. Дело в том, что в Сирии находится около 20 в основном военно-воздушных баз, на которых расквартированы военнослужащие иранских и российских войск. Удар по Корпусу Стражей Исламской революции будет означать удар по российским войскам.

Диспозиция противоборствующих сил не изменится

Крупномасштабный удар сложно объяснить с юридической точки зрения

Есть информация, что президент Франции Эммануэль Макрон убедил Трампа ограничить цели химическим оружием при том, что присутствие в Сирии не будет ограничено коротким периодом. В условиях отсутствия резолюции, разрешающей военные действия в Сирии, данный выбор неизбежен. Сложность юридического обоснования касается также и Францию с Великобританией , которые поддержали США.

Дебаты в администрации Трампа

В американском правительстве больше всего против войны выступают военачальники, чьи подчиненные могут погибнуть первыми. Есть информация, что и в этот раз министр обороны США Джеймс Мэттис отчаянно протестовал против крупномасштабных военных действий. В последнее время войну начинают не американские военные, а гражданские люди.

Ограниченный удар не завершит гражданскую войну

После ожесточенных споров в конечном итоге было принято решение нанести ракетный удар по ограниченным целям, как и в прошлом году. Отличие только в странах-участницах и количестве запущенных ракет. Благодаря этому гражданская война не завершится.

Даже если «Исламское государство» (запрещена в РФ — прим. ред.) будет ликвидировано, этот регион скорее всего продолжит кишеть нечистью: правительство Сирии, поддерживаемое Россией и Ираном, антиправительственные силы, которые опираются на США и некоторые арабские страны, член НАТО Турция , атакующая сирийских курдов, обладающих наибольшей боеспособностью, и так далее.

КНДР будет придерживаться главной стратегии, состоящей в разработке ядерного оружия?

На этом закончу повествование о Сирии и коснусь темы КНДР. Когда начались военные действия в Сирии, я проводил в Токио моделирование ситуации в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств на Корейском полуострове. Подобные учения проводятся Институтом глобальных исследований Кэнона три раза в год. В этот раз приняло участие около 70 человек из Японии , США, Китая и Южной Кореи: депутаты парламента, чиновники, военные, ученые и журналисты. Участники разделились на группы из шести стран и в течение 24 часов моделировали обострение военного напряжения после завершения неудачей переговоров между главами Севера и Юга, а также лидерами США и Китая.

О результатах я сообщу в другой статье. В этой я расскажу, чему я вновь научился в связи с военной ситуацией на Корейском полуострове.

Суть в следующем: Сирия не предприняла ответных мер в отношении ограниченных военных ударов по сирийским объектам химического оружия, однако что касается КНДР, то будет сложно нанести ограниченные удары по ядерным объектам. КНДР способна ответить: у нее есть несколько тысяч единиц самоходной артиллерии и пусковых установок реактивной системы залпового огня, которые нацелены на Сеул . Если подумать, то именно в этом и состоит отличие между Сирией и КНДР.

Я уверен, что в результате удара США по Сирии КНДР вновь осознала правильность своего центрального курса: для того, чтобы сдерживать США, которые не исключают возможность военного удара, придется продолжить разрабатывать ядерное оружие. В этих условиях становится все меньше шансов на то, что встреча глав США и КНДР урегулирует ядерную проблему КНДР.

Что касается Японии, то ее не устроит неполноценное соглашение, а тем более война в случае провала переговоров. Остается только молиться, чтобы администрация Трампа приняла правильное решение по КНДР. Именно сейчас наступает решающий момент для дипломатии Японии, которая находится на грани национального кризиса.