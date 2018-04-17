Около 1,3 тыс. военнослужащих примут участие в параде в День Победы в Белогорске

"Около 1300 военнослужащих и 25 единиц современной военной техники планируется привлечь для участия в 73-й годовщине парада Победы в Великой Отечественной войне. Это максимальное количество войск привлекаемое к парадам в самом маленьком городе из 28 городов России , где традиционно проводится парад с участием военной техники", — сказал Гордеев.

По его словам, в этом году среди участников планируется увеличить количество военнослужащих-женщин и число парадных расчетов юнармейских отрядов. Также в параде примут участие расчеты в стилизованной форме солдат времен Великой Отечественной войны.

Парад с участием военной техники проводится в Белогорске в связи с дислокацией в городе штаба общевойсковой армии ВВО, добавил Гордеев.

Всего в регионах Восточного военного округа в парадах, посвященных Дню Победы, примут участие более 7,5 тыс. военнослужащих.