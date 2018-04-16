Военный эксперт объяснил, почему в «дуэли» подлодок победит наша

Атомные подлодки «Владимир Мономах» и " Александр Невский " провели учения на Камчатке, разыграв дуэль, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский

"В соответствии с планом боевой подготовки атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) «Владимир Мономах», отрабатывая действия субмарины в составе группировки, осуществил поиск и слежение за подлодкой условного противника. На стороне «противника» действовал другой АРПКСН — «Александр Невский»", — сказал он.

По словам Воскресенского, экипажи подводных стратегических крейсеров, «разыграв дуэльную ситуацию», провели учения по атаке и контратаке при двустороннем применении оружия и гидроакустических средств.

Во время учения крейсер «Владимир Мономах» выполнил стрельбу учебной торпедой по субмарине условного противника и успешно уклонился от ответной атаки, добавил Воскресенский.

"Такого рода учения подводных лодок актуальны до сих пор. Поскольку не исключено, что в результате каких-либо глобальных или крупных локальных конфликтов подлодки конфликтующих сторон могут встретиться. При этом единственным оружием борьбы у подлодок являются торпеды. Понятно, что если одна из подлодок поражает другую, то она фактически лишает вероятного противника определенного рода преимуществ в дальнейшем ведении боевых действий. Такого рода учения обязательны как у нас, так и в США . В США даже фильм про это снимали — «Охота за »Красным Октябрем" " (вышел на экраны в 1990 году — ред.). Так что это существует и в фильмах, и в реальности", — сказал Алексей Леонков.

По его словам, в современных условиях при ведении таких «дуэлей» есть особенности.

"Есть особенность: у наших подводных лодок проекта «Ясень» есть уникальная ракета-торпеда, которая в отличие от обычных торпед расстояние в 50 километров до подлодки вероятного противника преодолевает с потрясающей скоростью. Она стартует из-под воды, большую часть расстояния преодолевает по воздуху, развивая скорость до 2,5 чисел Маха, а затем атакует с воздуха в воду. Такого оружия у наших вероятных противников нет. Поэтому в «дуэли» подлодок с большей вероятностью будет побеждать наша подлодка", — отметил военный эксперт.

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