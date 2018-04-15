Слитки золота пробили дно самолета в аэропорту «Домодедово»

Самолет вылетал в город Аликанте. Как сообщается, пассажиров запустили в салон, но внезапно пригнали трап обратно и попросили выйти. Оказалось, что помимо багажа самолет перевозил золотые слитки. Во время погрузки они упали и пробили дно грузового отсека. Вес слитков не уточняется. Пассажиров пересадили в другой самолет, на котором они улетели в Испанию.