Слитки золота пробили дно самолета в аэропорту «Домодедово» 

Самолет авиакомпании «S7» не смог улететь в Испанию из столичного аэропорта «Домодедово» из-за золотых слитков, которые пробили дно грузового отсека, сообщает Telegram-канал Mash.
Самолет вылетал в город Аликанте. Как сообщается, пассажиров запустили в салон, но внезапно пригнали трап обратно и попросили выйти. Оказалось, что помимо багажа самолет перевозил золотые слитки. Во время погрузки они упали и пробили дно грузового отсека. Вес слитков не уточняется. Пассажиров пересадили в другой самолет, на котором они улетели в Испанию.