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В Екатеринбурге началась подготовка легендарного танка Т-34, который возглавит механизированную колонну на военном параде 9 мая
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В Екатеринбурге началась подготовка легендарного танка Т-34, который возглавит механизированную колонну на военном параде 9 мая 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военные специалисты подготовят основные узлы и механизмы боевой машины, а также обновят внешний вид корпуса краской цвета хаки и знаменитую надпись на башне «Урал — фронту».
В Екатеринбурге началась подготовка легендарного танка Т-34 образца 1943 года, который возглавит механизированную колонну на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Военные специалисты подготовят основные узлы и механизмы танка, а также обновят внешний вид корпуса краской цвета хаки и знаменитую надпись на башне «Урал — фронту». В конструкции боевой машины нет ни одной современной детали, только оригинальные.
Во время военного парада в Екатеринбурге по центральным улицам города пройдут более 2,2 тыс. военнослужащих и около 80 единиц военной техники. Впервые можно будет увидеть армейские мотовездеходы АМ-1, которые применяются подразделениями специального назначения, комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха», автомобили УАЗ «Патриот» в кузове пикап, на которых смонтированы образцы вооружения, а также новая модификация бронеавтомобилей «Тайфун-У» и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ.
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