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Асад оценил советское оружие после удара США по Сирии
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Асад оценил советское оружие после удара США по Сирии 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Президент Сирии Башар Асад высоко оценил советское вооружение, которое было задействовано в отражении ракетного удара США и их союзников. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Железняк. Как сообщает ТАСС, российские парламентарии провели встречу с сирийским президентом.
— С точки зрения президента это была агрессия, и мы эту позицию разделяем. Он высоко отозвался о российском оружии, показавшем превосходство над оружием агрессоров, — подчеркнул Железняк.
Накануне в Генштабе РФ рассказали о том, что сирийские средства противовоздушной обороны, основу которых составляют комплексы ПВО советского производства, успешно отразили удары. Была перехвачена 71 крылатая ракета. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса».
Напомним, США, совместно с Великобританией и Францией нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля».
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