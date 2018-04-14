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Более 1000 военных полицейских ЦВО привлечены к масштабной проверке на профпригодность
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Более 1000 военных полицейских ЦВО привлечены к масштабной проверке на профпригодность 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В контрольных занятиях участвует личный состав 38 комендатур, расположенных в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории Таджикистана, Казахстана и Киргизии.
Более 1000 сотрудников регионального управления военной полиции по Центральному военному округу (ЦВО) привлечены к масштабной проверке на профпригодность.
В контрольных занятиях участвует личный состав 38 комендатур, расположенных в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории Таджикистана, Казахстана и Киргизии.
Военнослужащие отрабатывают вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, сдают зачеты по огневой, физической и специальной подготовкам. В ходе проверки сотрудники отработают действия по обеспечению безопасности на военных объектах, при сопровождении колонн, а также демонстрируют навыки владения огнестрельным и травматическим оружием (ПУС-2М, ПУС-3Т). Военнослужащие сдадут зачёты по рукопашному бою с применением электрошокового устройства «Гюрза». Проверка продлится до 20 апреля.
Подразделения военной полиции выполняют задачи по защите жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих и гражданского персонала, граждан, призванных на военные сборы, а также по поддержанию в войсках законности и правопорядка, обеспечению безопасности дорожного движения и охраны режимных объектов.
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