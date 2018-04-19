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Пилоты перехватчиков МиГ-31 отразили «воздушный удар» в Арктике
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Пилоты перехватчиков МиГ-31 отразили «воздушный удар» в Арктике 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В учениях были задействованы перехватчики МиГ-31 и бомбардировщики Су-24 смешанного авиаполка из состава армии ВВС и ПВО Северного флота.
Экипажи перехватчиков отработали поиск противника, захват и сопровождение целей как лнем, так и ночью.
Запуски воздушных мишеней осуществлялись полеты вблизи границ воздушного пространства России, отработав мероприятия по их защите над акваторией Баренцева моря с высоты более 6 тысяч метров с самолетов Су-24, оснащенных специальным оборудованием для подвески бомбового вооружения.
В качестве воздушных мишеней служили авиабомбы, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами.
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