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За пять лет в войска Южного военного округа поступило около 130 единиц техники РЭБ
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За пять лет в войска Южного военного округа поступило около 130 единиц техники РЭБ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
С 2012 по 2017 год на вооружение войск ЮВО были поставлены комплексы радио-электронной борьбы «Инфауна», «Леер-3», «Красуха», «Ртуть», «Мурманск» и др.
В период с 2012 по 2017 год в воинские части и подразделения радио-электронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) поступило более 130 единиц специальной техники.
Около половины объема поставок было выполнено в 2014 году. На вооружение войск ЮВО поступили комплексы «Инфауна», «Леер-3», «Красуха», «Ртуть», «Мурманск» и др.
Поступление новейших образцов техники РЭБ позволило увеличить боевые возможности РЭБ ЮВО в два раза.
«Новая техника обеспечила способность подразделений РЭБ округа выполнять задачи в условиях современных вооруженных конфликтов», — подчеркнул начальник службы РЭБ ЮВО генерал-майор Виктор Федоренко.
Кроме того, в результате проведенных течение пяти лет организационно-штатных мероприятий в войсках округа сформировано более десяти воинских частей и подразделений РЭБ.
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