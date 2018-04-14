За пять лет в войска Южного военного округа поступило около 130 единиц техники РЭБ

С 2012 по 2017 год на вооружение войск ЮВО были поставлены комплексы радио-электронной борьбы «Инфауна», «Леер-3», «Красуха», «Ртуть», «Мурманск» и др.

В период с 2012 по 2017 год в воинские части и подразделения радио-электронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) поступило более 130 единиц специальной техники.

Около половины объема поставок было выполнено в 2014 году. На вооружение войск ЮВО поступили комплексы «Инфауна», «Леер-3», «Красуха», «Ртуть», «Мурманск» и др.

Поступление новейших образцов техники РЭБ позволило увеличить боевые возможности РЭБ ЮВО в два раза.

«Новая техника обеспечила способность подразделений РЭБ округа выполнять задачи в условиях современных вооруженных конфликтов», — подчеркнул начальник службы РЭБ ЮВО генерал-майор Виктор Федоренко

Кроме того, в результате проведенных течение пяти лет организационно-штатных мероприятий в войсках округа сформировано более десяти воинских частей и подразделений РЭБ.