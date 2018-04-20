Ещё
Военные ВВО в Арктике обнаружили самолеты-разведчики условного противника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные ВВО в Арктике обнаружили самолеты-разведчики условного противника 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие радиолокационного подразделения в Арктической зоне ответственности Восточного военного округа (ВВО) на учениях обнаружили «вражеские» самолеты-разведчики с помощью трассового радиолокационного комплекса (ТРЛК) «Сопка-2». Об этом сообщил в пятницу начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"В Арктической зоне ответственности Восточного военного округа с военнослужащими радиолокационного подразделения состоялось тактико-специальное учение по обнаружению воздушных целей с применением трассового радиолокационного комплекса (ТРЛК) «Сопка-2», развернутого на острове Врангеля. Специалисты отработали задачи по обнаружению и определению координат группы летательных аппаратов условного противника, проводящих разведку вблизи островной территории", — сообщил Гордеев.
Кроме того, военнослужащие получили, обработали, проанализировали и передали на командный пункт противовоздушной обороны данные о воздушной обстановке в Арктической зоне ответственности округа. Чтобы усложнить задачу, была смоделирована ситуация, при которой военнослужащие с помощью комплекса провели распознавание отдельных воздушных целей, летящих в составе группы.
Также военнослужащие отработали задачи по измерению дальности, азимута и угла высоты воздушных целей, а также по обработке информации об интенсивности и границах метеообразований.
ТАСС: последние новости
ВКС РФ получили в первом квартале 20 новых самолетов и 30 вертолетов ОАК и авиакомпания "ИрАэро" подписали контракт на поставку первого самолета МС-21 Около 1,5 тыс. силовиков станут участниками парада 9 Мая в Ставрополе
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой9
РФ признала неспособность создавать спутники396
Первый легальный бордель открывается в России306
США назвали условия для улучшения отношений с РФ44
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение