Военные ВВО в Арктике обнаружили самолеты-разведчики условного противника 

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие радиолокационного подразделения в Арктической зоне ответственности Восточного военного округа (ВВО) на учениях обнаружили «вражеские» самолеты-разведчики с помощью трассового радиолокационного комплекса (ТРЛК) «Сопка-2». Об этом сообщил в пятницу начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"В Арктической зоне ответственности Восточного военного округа с военнослужащими радиолокационного подразделения состоялось тактико-специальное учение по обнаружению воздушных целей с применением трассового радиолокационного комплекса (ТРЛК) «Сопка-2», развернутого на острове Врангеля. Специалисты отработали задачи по обнаружению и определению координат группы летательных аппаратов условного противника, проводящих разведку вблизи островной территории", — сообщил Гордеев.
Кроме того, военнослужащие получили, обработали, проанализировали и передали на командный пункт противовоздушной обороны данные о воздушной обстановке в Арктической зоне ответственности округа. Чтобы усложнить задачу, была смоделирована ситуация, при которой военнослужащие с помощью комплекса провели распознавание отдельных воздушных целей, летящих в составе группы.
Также военнослужащие отработали задачи по измерению дальности, азимута и угла высоты воздушных целей, а также по обработке информации об интенсивности и границах метеообразований.