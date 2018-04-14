Военные аналитики и оппозиционеры комментируют удар США по сирийскому режиму

Военные аналитики и сирийские оппозиционеры прокомментировали удар возглавляемых США западных стран по режиму Асада в субботу.

Военный эксперт Ахмед Рахаль отметил, что в результате удара западных стран во главе с Соединенными Штатами не были уничтожены склады с химическим оружием, запасы которого, по оценкам, составляют, 600 тонн, а также средства его применения.

Как сообщил Рахаль в интервью телеканалу «Аль-Арабия», целью ударов не были хранилища химического оружия недалёко от горы Касьюн, а также 155-я бригада сирийской армии в районе Эль-Катифа.

Он отметил, что удар носит скорее военный характер, указав на высокий уровень координации с российской стороной, поскольку самолёты западной коалиции знали о том, что не подвергнутся ударам со стороны систем С-300 и С-400.

Кроме того, военный аналитик считает, что тем самым Москве было адресовано сообщение о том, что ситуацию на сирийской арене контролирует не только российско-турецко-иранский альянс, но и Соединенные Штаты и другие западные государства.

В заключение он выразил сомнение в том, что сирийцев убивают не только химическим оружием, но и другими видами оружия, включая бочковые бомбы, ракеты с разделяющимися боеголовками, фосфорные бомбы и другое оружие.

В свою очередь советник Высшего координационного комитета по борьбе с терроризмом Мерах аль-Бекаи считает, что западный удар не был достаточно эффективен и вызывает ряд вопросов, в том числе относительно выбранного для него времени.

По её мнению, возникает следующий вопрос: почему Соединенные Штаты и другие западные страны не предприняли меры перед эвакуацией жителей Восточной Гуты, несмотря на то, что сирийский режим применил химическое оружие?

Со своей стороны представитель Высшего комитета по переговорам Яхья аль-Ариди подчеркнул, что этот удар носит чисто политический характер. Он также отметил, что мир должен осознать, что невозможно установить стабильность и покончить с терроризмом, не избавившись от режима Башара Асада