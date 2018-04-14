В Минобороны назвали удары по Сирии ответом на успехи по борьбе с ИГ*

"Считаем, что данный удар — не ответ на мнимую химическую атаку, а реакция на успехи сирийских вооруженных сил в борьбе по освобождению своей территории от международного терроризма", — сказал он на брифинге.

Рудской отметил, что удар нанесен именно в тот день, когда в Дамаске должна приступить к работе специальная миссия ОЗХО по расследованию инцидента в городе Дума , где якобы было применено химическое оружие.

"Хочу особо обратить ваше внимание, что никаких объектов по производству химического оружия в Сирии нет, что было зафиксировано Организацией по запрещению химического оружия", — заключил он.