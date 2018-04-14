В Минобороны назвали удары по Сирии ответом на успехи по борьбе с ИГ* 

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ракетный удар, нанесенный США по Сирии, стал не ответом на якобы осуществленную химическую атаку, а реакцией на очевидные успехи сирийских военных по защите собственной территории от террористов, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Считаем, что данный удар — не ответ на мнимую химическую атаку, а реакция на успехи сирийских вооруженных сил в борьбе по освобождению своей территории от международного терроризма", — сказал он на брифинге.
Рудской отметил, что удар нанесен именно в тот день, когда в Дамаске должна приступить к работе специальная миссия ОЗХО по расследованию инцидента в городе Дума, где якобы было применено химическое оружие.
"Хочу особо обратить ваше внимание, что никаких объектов по производству химического оружия в Сирии нет, что было зафиксировано Организацией по запрещению химического оружия", — заключил он.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям, указало МО РФ.