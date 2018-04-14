Ещё
В Минобороны назвали удары по Сирии ответом на успехи по борьбе с ИГ*
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»

В Минобороны назвали удары по Сирии ответом на успехи по борьбе с ИГ* 

РИА Новости 38 минут назад
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ракетный удар, нанесенный США по Сирии, стал не ответом на якобы осуществленную химическую атаку, а реакцией на очевидные успехи сирийских военных по защите собственной территории от террористов, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Считаем, что данный удар — не ответ на мнимую химическую атаку, а реакция на успехи сирийских вооруженных сил в борьбе по освобождению своей территории от международного терроризма", — сказал он на брифинге.
Рудской отметил, что удар нанесен именно в тот день, когда в Дамаске должна приступить к работе специальная миссия ОЗХО по расследованию инцидента в городе Дума, где якобы было применено химическое оружие.
"Хочу особо обратить ваше внимание, что никаких объектов по производству химического оружия в Сирии нет, что было зафиксировано Организацией по запрещению химического оружия", — заключил он.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям, указало МО РФ.
РИА Новости: последние новости
Российские силы ПВО в Сирии следили за ракетными ударами Российские силы ПВО в Сирии были приведены в боевой режим работы Бельгийский эксперт: США ударят по "не очень рискованным" целям в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал атаку по Сирии1009
Сирия отбивалась от атаки «Буками»968
«Оскорбление президента России неприемлемо»118
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН148
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»86
Видео
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
04:04
Козловский угодил в гей-скандал
Шоу-бизнес
01:10
Лукашенко разлюбил Россию
СНГ В мире
00:54
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН
Политика
05:43
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
В мире
00:54
Трамп издевался над главой Пентагона перед атакой
В мире Конфликты
00:50
Сирия отбивалась от атаки «Буками»
Конфликты Армия
00:51
Захарова отреагировала на удар по Сирии
Политика
00:54
Россию предупреждали об ударе
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение