Британия надеется, что удары по Сирии повлияют на будущие действия Дамаска 

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Великобритания полагает, что удары западной коалиции по Сирии повлияли на возможные будущие действия Дамаска, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в интервью радиостанции LBC.
"Мы полагаем, что удары, которые мы нанесли прошлой ночью, оказали существенное влияние в отношении того, что сирийский режим может сделать в будущем", — заявил Уильямсон.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.