Британия надеется, что удары по Сирии повлияют на будущие действия Дамаска

"Мы полагаем, что удары, которые мы нанесли прошлой ночью, оказали существенное влияние в отношении того, что сирийский режим может сделать в будущем", — заявил Уильямсон.