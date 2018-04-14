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Появились первые видео из Сирии, по которой нанесли ракетные удары
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Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

Появились первые видео из Сирии, по которой нанесли ракетные удары 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В социальных сетях появились первые фото и видео ракетных ударов, выпущенных военными США, Великобритании и Франции по Сирии.
Breaking: Another explosion in #Syria pic.twitter.com/8T1vfqjEd3
— Arturas Kerelis (@arturaskerelis) 14 апреля 2018 г.
​Этой ночью самолеты и корабли трех государств выпустили более 100 ракет. Как заявили в коалиции, главной целью ударов стали «центры по изучению и производству химического оружия».
Breaking: Video shows Syrian air defense systems being activated in Damascus amidst U. S. strikes in the area. pic.twitter.com/GMUbWLIMjI
— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 14 апреля 2018 г.
По последним данным, пострадали три человека. Сирийское правительство решительно осудило удар, в Госдуме атаку назвали военным преступлением. ​
Return defense fire in Damascus #Syria pic.twitter.com/LtdEr15pqM
— Arturas Kerelis (@arturaskerelis) 14 апреля 2018 г.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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