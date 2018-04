Появились первые видео из Сирии, по которой нанесли ракетные удары

Breaking: Another explosion in #Syria pic.twitter.com/8T1vfqjEd3

— Arturas Kerelis (@arturaskerelis) 14 апреля 2018 г.

​Этой ночью самолеты и корабли трех государств выпустили более 100 ракет. Как заявили в коалиции, главной целью ударов стали «центры по изучению и производству химического оружия».

Breaking: Video shows Syrian air defense systems being activated in Damascus amidst U. S. strikes in the area. pic.twitter.com/GMUbWLIMjI

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 14 апреля 2018 г.

По последним данным, пострадали три человека. Сирийское правительство решительно осудило удар, в Госдуме атаку назвали военным преступлением. ​

Return defense fire in Damascus #Syria pic.twitter.com/LtdEr15pqM

— Arturas Kerelis (@arturaskerelis) 14 апреля 2018 г.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>

Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>