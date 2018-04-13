В Мурманске состоялось торжественное собрание, посвящённое 100-летию военных комиссариатов 

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Зенитчики ЮВО на полигоне Капустин Яр в Астраханской области уничтожили БЛА условного противника

В четырех республиках Северного Кавказа почти в 1,5 раза увеличилось число граждан, желающих поступить на военную службу по контракту