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В Мурманске состоялось торжественное собрание, посвящённое 100-летию военных комиссариатов
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В Мурманске состоялось торжественное собрание, посвящённое 100-летию военных комиссариатов 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Поздравить сотрудников Мурманского областного военкомата и его структурных подразделений прибыл начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин.
Сегодня в городе-герое Мурманске состоялось торжественное собрание, посвящённое 100-летию со дня образования военных комиссариатов.
Поздравить сотрудников Мурманского областного военкомата и его структурных подразделений прибыл начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин. Он подчеркнул значение военных комиссариатов в деле патриотического воспитания молодёжи, поддержании мобилизационной готовности, обеспечении ветеранов и военных пенсионеров. От имени командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова Владимир Гришечкин поздравил сотрудников военкомата с профессиональным праздником и юбилеем, а также вручил награды и ценные подарки.
Тёплые слова в адрес сотрудников Мурманского военкомата прозвучали также от заместителя губернатора Мурманской области Алексея Тюкавина, председателя областной думы Сергея Дубового, члена Совета Федерации Игоря Чернышенко и главного федерального инспектора Алексея Маякова.
Поздравления должностных лиц перемежались выступлениями мурманских кадет, артистов и различных творческих коллективов.
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