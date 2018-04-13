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Индия откажется от российских головок самонаведения для ракет «Брамос»
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Индия откажется от российских головок самонаведения для ракет «Брамос» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Руководство BrahMos Aerospace заявило о планах по отказу от использования российских головок самонаведения на будущих ракетах совместного с Россией проекта «Брамос».
«Наша цель — использовать индийские головки самонаведения на всех будущих ракетах «Брамос», — сказал исполнительный директор BrahMos Aerospace Судир Мишра, передает Bloomberg.
По его словам, российская сторона заявила, что если Индия поставит более дешевые и надежные головки самонаведения, то можно будет использовать их.
Мишра отметил, что боеголовку местного производства можно будет использовать «вне временных рамок».
PJ-10 «Брамос» — сверхзвуковая противокорабельная ракета, разрабатываемая совместно ОАО ВПК «НПО машиностроения» и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии.
Ранее индийские СМИ обратили внимание, что Дели смог добиться важнейшего достижения в работе с совместной российско-индийской ракетой «Брамос» — была разработана собственная головка самонаведения вместо российской, ключевой элемент электроники в этой ракете.
До этого сообщалось, что ракета «Брамос» с индийской головкой самонаведения успешно прошла испытания.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в результате успеха ракетной программы Индия получит возможность встречать корабельные группировки потенциальных агрессоров на дальности до 1300 км от индийского побережья.
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