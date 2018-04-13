«Швабе» покажет в Малайзии передовые разработки для вооруженных сил

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех примет участие в 16-й Международной азиатской выставке и конференции систем и услуг в оборонной отрасли DSA 2018, которая пройдет с 16 по 19 апреля в Малайзии

В Малайзии «Швабе» покажет около 30 изделий, предназначенных для воздушно-космических, сухопутных войск и сил флота, сообщили в пресс-службе холдинга. Ключевыми экспонатами станут: облегченное зеркало и пластины из карбида кремния для космической техники, бинокли, высокотехнологичная SWIR-камера, работающая в коротковолновой части инфракрасного диапазона.

«Юго-Восточная Азия входит в пятерку ведущих экспортных рынков, наиболее привлекательных для поставок высокотехнологичной продукции. Это подтверждает и то, что именно Малайзия принимает на своей территории одну из крупнейших в мире специализированных выставок по обороне и безопасности мира. С этим государством нас связывает многолетний опыт успешного сотрудничества, которое началось с поставки крупной партии современных приборов ночного видения. На DSA 2018 Холдинг намерен укрепить свои позиции в регионе. На сегодняшний день запланирован целый ряд переговоров, итоги которых могут оказать существенное влияние на развитие внешнеэкономической деятельности в отношении продукции двойного назначения», — сообщил заместитель генерального директора «Швабе» Дмитрий Жидков

В зоне космоса «Швабе» продемонстрирует зеркало и пластины из карбида кремния. Этот перспективный материал для авиационно-космической отрасли обладает высокой удельной жесткостью, прочностью и теплопроводностью. Также на стенде холдинг покажет зеркала из высокопрочного ситалла с различными видами структуры облегчения.

В экспозиции можно будет ознакомиться со SWIR-камерой, способной видеть в тумане и дыму, обнаруживать замаскированные объекты. Также будет представлена уличная IP-видеокамера с ИК-подсветкой, позволяющей вести наблюдение за объектами в светлое и темное время суток. На стенде холдинга разместятся новейшие образцы прицельной техники, приборы ночного видения, дозиметрические приборы для оперативного контроля радиационной обстановки. Сегодня эти отечественные разработки уже применяются в России