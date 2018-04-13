Ещё
В небе только девушки: как учатся военные летчицы в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В небе только девушки: как учатся военные летчицы в России 

Sputnik Литва 42 минуты назад
Фото: Sputnik Литва
Будущие военные летчицы проходят обучение в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова (КВВАУЛ). Это единственный в России многопрофильный вуз, который готовит военных летчиков для Воздушно-космических сил страны, ближнего и дальнего зарубежья.
По решению министра обороны РФ Сергея Шойгу в прошлом году в КВВАУЛ провели первый набор курсанток по специальности «пилот оперативно-тактической авиации». Приемная комиссия рассмотрела более 200 личных дел, присланных военкоматами со всей России. Пятнадцать абитуриенток прошли строжайший отбор и были зачислены в училище.
Начальник КВВАУЛ Виктор Ляхов заверил, что по окончании учебы женщины-офицеры смогут проявить себя в том роде авиации, который придется им по душе. Став пилотами, курсантки смогут сделать выбор между истребительной, фронтовой и штурмовой авиацией, чтобы достойно продолжить традиции грозных «ночных ведьм» времен Великой Отечественной войны.
Курсантские будни будущих военных летчиц — в фоторепортаже Sputnik Латвия.
Sputnik Литва: последние новости
Госдума РФ подготовила ответ на американские меры против RT Умерла актриса Татьяна Майорова Литовский паспорт удобен для путешествий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски252
Умер юморист Андрей Жмакин30
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля120
Рыбке настал конец169
Пескова спросили о будущем Лаврова42
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
04:38
Новые санкции США: как ударить в ответ?
Экономика Компании
02:52
Лавров прокомментировал выводы ОЗХО по Скрипалю
Политика
04:21
В Кремле прокомментировали блокировку Telegram
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение