В небе только девушки: как учатся военные летчицы в России 

Будущие военные летчицы проходят обучение в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова (КВВАУЛ). Это единственный в России многопрофильный вуз, который готовит военных летчиков для Воздушно-космических сил страны, ближнего и дальнего зарубежья.
По решению министра обороны РФ Сергея Шойгу в прошлом году в КВВАУЛ провели первый набор курсанток по специальности «пилот оперативно-тактической авиации». Приемная комиссия рассмотрела более 200 личных дел, присланных военкоматами со всей России. Пятнадцать абитуриенток прошли строжайший отбор и были зачислены в училище.
Начальник КВВАУЛ Виктор Ляхов заверил, что по окончании учебы женщины-офицеры смогут проявить себя в том роде авиации, который придется им по душе. Став пилотами, курсантки смогут сделать выбор между истребительной, фронтовой и штурмовой авиацией, чтобы достойно продолжить традиции грозных «ночных ведьм» времен Великой Отечественной войны.