В ЗВО отмечают день специалиста РЭБ

Праздник был утверждён приказом Министра обороны Российской Федерации 3 мая 1999 года.

15 апреля более 1000 специалистов радиоэлектронной борьбы Западного военного округа ежегодно отмечают день специалиста радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Праздник был утверждён приказом Министра обороны Российской Федерации 3 мая 1999 года.

Войска РЭБ ЗВО постоянно совершенствуются, отрабатывая новые методы по противодействию. Одним из основных направлений развития РЭБ, учитывая полученный опыт, заключается в создании помех при работе навигационного оборудования для управления беспилотными летательными аппаратами.

Для этого в 2018 году спланировано участие специалистов РЭБ округа более чем в 50 учениях и тренировках с созданием реальной помеховой обстановки.

Также задачами войск РЭБ округа по-прежнему являются противодействие силам противника, завоевание господства в эфире и защите своих систем управления войсками и оружием от преднамеренных помех противника.

В соответствии с концепцией развития войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ до 2020 года в войска ЗВО продолжают поступать новейшие образцы вооружения и военной техники РЭБ для обеспечения эффективности применения обычных вооружений и повышения оперативности управления войсками и оружием и боевого потенциала.