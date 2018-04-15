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В ЗВО отмечают день специалиста РЭБ
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В ЗВО отмечают день специалиста РЭБ 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Праздник был утверждён приказом Министра обороны Российской Федерации 3 мая 1999 года.
15 апреля более 1000 специалистов радиоэлектронной борьбы Западного военного округа ежегодно отмечают день специалиста радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Праздник был утверждён приказом Министра обороны Российской Федерации 3 мая 1999 года.
Войска РЭБ ЗВО постоянно совершенствуются, отрабатывая новые методы по противодействию. Одним из основных направлений развития РЭБ, учитывая полученный опыт, заключается в создании помех при работе навигационного оборудования для управления беспилотными летательными аппаратами.
Для этого в 2018 году спланировано участие специалистов РЭБ округа более чем в 50 учениях и тренировках с созданием реальной помеховой обстановки.
Также задачами войск РЭБ округа по-прежнему являются противодействие силам противника, завоевание господства в эфире и защите своих систем управления войсками и оружием от преднамеренных помех противника.
В соответствии с концепцией развития войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ до 2020 года в войска ЗВО продолжают поступать новейшие образцы вооружения и военной техники РЭБ для обеспечения эффективности применения обычных вооружений и повышения оперативности управления войсками и оружием и боевого потенциала.
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