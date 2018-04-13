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Самые лучшие танки СССР и России
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Самые лучшие танки СССР и России 

Русская семерка 58 минут назад
Фото: Русская семерка
«Танкобоязнь» как военный термин появился после Первой мировой войны. Явление сродни психической болезни трактовалось как следствие доходивших до пехоты панических слухов о всесильности танков. Танкобоязнь лечилась теорией и практикой по уничтожению боевых машин, однако были в российской армии танки, вызывавшие панику у солдат противника вне зависимости от их подготовки.
Легендарные Т-34 и КВ  Известный немецкий мемуарист Отто Кариус в монографии «Воспоминания немецкого танкиста» так описывает первое впечатление от русского танка: «Ещё одно событие ударило по нам, как тонна кирпичей: впервые появились танки Т-34! Как могло получиться, что там наверху, не знали о существовании этого превосходного танка?»
В самом деле в 1941 году по техническим характеристикам эти танки были весьма серьезными боевыми машинами. Традиционные 37-миллиметровые и 50-миллиметровые противотанковые орудия, состоявшие на вооружении нацистской пехоты, были беспомощны против Т-34.
Кроме того, отечественные танки были более приспособлены к капризам погоды. Так, фельдмаршал, командующий группы «Центр» Федор фон Бок так оправдывает поражение под Москвой: «Из-за установившихся невероятных холодов — около 30 градусов ниже точки замерзания — каждый маневр превращается в тяжкое испытание для наших утомленных поредевших частей. Наши танки постоянно выходят из строя, между тем русские танки куда лучше приспособлены для действий в зимних условиях». [С-BLOCK]
На начальном этапе войны, когда немецкие войска беспрепятственно захватывали российские земли, любое успешное противостояние воспринималось как шок. Так, острый приступ танкобоязни вызвал у немецких солдат наступление возле Вереи танков Т-34, которые прошли через боевые порядки «пехотной дивизии, достигли артиллерийских позиций и буквально раздавили находившиеся там орудия».
Среди тяжелых танков, участвовавших в Великой Отечественной войне, выделялся «Климент Ворошилов» — тяжелый танк КВ-1. Враги прозвали его «чудовищем». Всего на начало войны КВ было 412 штук, но и один такой танк мог противостоять целой немецкой дивизии.
Заняв позицию возле заболоченного луга в районе городка Расейняй (Литва), танк парализовал действия врага на двое суток. Он перекрыл единственную дорогу в тыл и своим огнем уничтожил колонну грузовиков — 12 единиц транспорта с горючим и боеприпасами. Танк пытались поразить различными орудиями — минами, другими легкими танками, с помощью тяжелого 88-ммиллимтерового зенитного орудия — тщетно. Броня дымилась, но экипаж самоотверженно продолжал сражаться. Только заброшенная через пробоину в башне осколочная граната стала причиной гибели отважных танкистов. [С-BLOCK]
Однако в 1942 г. вышел на поля сражения немецкий танк «Тигр», который поражал КВ на значительных дистанциях. Основной техникой на полях сражений были средние танки. Так, в знаменитой битве при Прохоровке со стороны немецких войск участвовали 42 тяжелых танка «Тигр», 290 средних танков, 76 легких и устаревших танков, а также 104 самоходных штурмовых орудия. Им противостояли свыше 900 боевых машин (28 тяжелых пехотных танков Мk.IV «Черчилль», 563 средних танка Т-34, 318 легких танков Т-70), а также 42 самоходные артиллерийские установки.
В результате крупнейшего противостояния бронетанковых машин стратегическая инициатива окончательно перешла к советским войскам.
«Йосиф Сталин»: наука против техники
В 1943 г. на полигоне под Кубинкой проводился секретный эксперимент: трофейные «Тигр» и «Пантера» расстреливались различными орудиями. В результате была выбрана пушка для нового тяжелого танка ИС-2, он же «Йосиф Сталин».
Столкнувшись с этой боевой машиной, командование вермахта, не дожидаясь приступов танкобоязни в войсках, издало приказ, запрещающий немецким танкистам вступать в бой с танками ИС-2. «Ни при каких обстоятельствах не стоит ввязываться в бой со „Сталиными“, не имея подавляющего численного превосходства. На одного ИС-2 должен приходиться взвод „Тигров“, — так считали те, кто был не понаслышке знаком с этим тяжелым танком. Преимущество ИС-2 перед „Тигром“ было очевидно: русский танк мог пробить броню немецкой машины с расстояния 2000 метров, в то время как „Тигр“ был способен нанести поражение „Сталину“ только с 500 метров.
Такие танки положительно зарекомендовали себя за два года эксплуатации, и в начале 1945-го были сформированы несколько тяжелых танковых бригад ИС-2, одна из которых — 7-я гвардейская — отличилась при штурме Берлина.
ПТ-76: танки на плаву
Рассказывая про боевую историю ПТ-76, магистр по разрешению конфликтов Себастьен Роблин пишет об „ужасном потрясении, каким данный танк стал для американских войск во Вьетнаме“.
Процесс создания легких танков, способных плыть по воде, начался еще в 40-х годах прошлого века. Однако в Великой Отечественной войне более востребованными оказались тяжелые танки, и только в 1949 году началась работа над опытным образцом на Кировском заводе в Ленинграде. [С-BLOCK]
Конструктор Шашмурин установил на корпус танка два водометных двигателя, размещенных по бокам. Переключение с сухопутного на водоплавающий режим работы осуществлялось очень быстро — следовало опустить водоотражательный щиток и включить водооткачивающие насосы. Танк ПТ-76 достигал скорости на суше 43 км/ч, на воде — 10 км/ч и мог на плаву вести стрельбу из главного орудия.
По своим характеристикам ПТ-76 подходил для вооружения морской пехоты и разведывательных подразделений полкового и дивизионного звена. Небольшие партии танков были поставлены в 25 с лишним стран и хорошо себя зарекомендовал. Но получить разрешение на их производство пришлось, применив хитрость: воспользовавшись визитом Н. С. Хрущева, генерал-лейтенант Г. Кудрявцев продемонстрировал танки в действии. По его сигналу несколько ПТ-76 выскочили из леса и один за другим с ходу стали прыгать с обрыва в воду. [С-BLOCK]
Первая известная операция с участием этих боевых машин произошла в январе 1968 года, когда 24-й полк армии Северного Вьетнама атаковал город Хуайсай. Ночью при поддержке танков ПТ-76 из состава 198-го танкового батальона вьетконговцы захватили форт, который защищали 700 лаосских военнослужащих из состава батальона BV-33 и более двух тысяч беженцев. Оставшиеся в живых нашли укрытие на базе спецназа в Лангвее.
Через две недели части армии Северного Вьетнама атаковали базу, которую охраняли уцелевшие лаосские бойцы и 24 американских спецназовца. Атака с участием ПТ-76 была большой неожиданностью для американцев. Танки проделывали проходы в минных заграждениях, рушили заборы и укрепленные бункеры. Танковым огнем были уничтожены безоткатные орудия, на которые защитниками лагеря возлагались большие надежды, тогда коммандос армии США перешли на одноразовые гранатометы M72. Но это оружие против ПТ-76 оказалось малоэффективным — в один танк попали девять снарядов, не нанеся видимого урона.
Т-62: боевые операции в мирное время
Танк, разработанный в Уральском КБ транспортного машиностроения под руководством главного конструктора Л. Н. Карцева, принят на вооружение в 1961 г. Впервые был продемонстрирован на параде 1 мая 1967 г., но уже через год его можно было увидеть на дорогах Европы — танки Т-62 наводили страх на жителей Праги в ходе операции „Дунай“. Операция в Чехословакии прошла мирно, а боевое крещение Т-62 получил на острове Даманский 2 марта 1969 года. 300 китайских военнослужащих захватили остров и оборудовали огневые позиции. Бой за остров шел несколько дней, в итоге советские войска при поддержке Т-62 отбили свою территорию, но потеряли один танк вместе с экипажем.
Танки Т-62 широко применялись в Афганистане. Учитывая, что местность в этой стране не пригодна для танков, они использовались на блокпостах в качестве огневых точек и для сопровождения колонн. Головные танки, снаряженные минными тралами, подрывали заложенные на дороге мины, а остальные боевые машины были рассредоточены по колонне. [С-BLOCK]
Т-62 применялись для внезапных ночных ударов. Так, в декабре 1982 года танковая рота совершила марш и ночью с ходу атаковала укрепленную моджахедами переправу через реку Панджшер на входе в Панджшерское ущелье. Танковый бой велся только с применением приборов ночного видения. Противник, дезориентированный в ночной темноте, бежал. Танковая рота захватила переправу и обеспечила проход в ущелье мотострелковых подразделений
Основные боевые танки: неубиваемые Т-72 и Т-90  Родоначальником принципиально нового класса боевых машин, впоследствии названных „основными боевыми танками“, был танк Т-64, разработанный в Харькове в конце 50-х годов. Но Т-64 не принимал участия в войнах, а вот танки Т-72 и Т-90 прошли славный боевой путь.
Т-72 наводили ужас на противника в ирано-иракском конфликте. На вооружении иракской армии было не менее 100 боевых машин. Иранский офицер, командир танковой роты Адар Фороузан вспоминал, что самым опасным оружием Ирака были танки Т-72: „Иракцы были частично оснащены новыми танками Т-72. Они имели хорошую скорость и огневую мощь, а их броня защищала от РПГ нашей пехоты. Т-72 был очень опасной угрозой для нас“. Рассказывая о первом бое против Т-72 при наступлении в районе Дашт-Аббас весной 1982 года, он пишет: „В мой танк „Чифтен“ попали. Взорвались пары топлива, ударной волной сорвало шлемофон. Все мы выскочили из танка и дальше бежали пешком“.
Эти танки применялись в десятках вооруженных конфликтов в разных странах мира: Ливия и Ливан, Шри-Ланка, Сомали, конфликты в Югославии — везде Т-72 проявил свои боевые качества. [С-BLOCK]
Участвовали танковые подразделения, вооруженные Т-72, во время операции против грузинских агрессоров в Осетии в августе 2008 год. Экипаж танка Т-72Б 141-го отдельного танкового батальона пробился к базе миротворцев, которые подверглись атаке грузинских войск, и несколько часов поддерживали их огнем. Когда кончились все боеприпасы, командир танка Сергей Мыльников сел за рычаги и устремился прямо на атаковавших, обратив их в беспорядочное бегство. Что интересно, на вооружении грузинских войск также были танки Т-72.
Основной танк Т-90 прославился своей „неубиваемостью“. Имея современную „начинку“, системы управления огнем и двухслойной защиты, эта боевая машина продемонстрировала свои качества в Сирии. Приспособленный для передвижений по пустыне Т-90 также проявил себя при освобождении Алеппо и других населенных пунктов. „Неубиваемость“ танка демонстрируется рядом видеороликов, распространенных в Интернете. Так, при обстреле Т-90 тремя снарядами два были отклонены системой защиты „Штора-1“, а третий лишь слегка повредил гусеницу.
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