АСЗ заканчивает формирование корпуса корвета «Резкий» 

Корабелы Амурского судостроительного завода заканчивают формирование корпуса корвета «Резкий», четвёртого в серии проекта 20380, создающегося в в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» ведущие специалисты верфи, работы идут в графике, несмотря на небольшую заминку в строительстве — её вызвало желание ускорить сдачу «Газпрому» специализированного судна «Остап Шеремета».
— Окончательную сборку корпуса «Резкого» тормозит неготовность цистерны для хранения авиатоплива на корабле, из-за этого остается несформированным необходимый отсек, — говорят судостроители. — Задерживается установка второй палубы, выгородки и окончательная стыковка верхней палубы с бортами. В скором времени цистерна будет изготовлена и займет свое штатное место на корабле и к середине лета 2018 года, целиком — как положено по технологии строительства — корпус «Резкого» будет сформирован.
Следующий этап в постройке — начало формирования надстройки корабля, работы над этой частью по плану завершатся к концу 2018 года. К этому времени, по расчётам корабелов, состояние корпуса «Резкого» сравняется со строящимся рядом «Алдаром Цыденжаповым». Имеющиеся проблемы с финансированием строительства корветов сдвинули сроки поставок оборудования и механизмов — главные дизеля должны были прийти на Амурский судостроительный к концу 2018 года, но будут поставлены позднее.
— Не имея в комплекте механизмов, невозможно приступить к монтажу трубопроводов и систем, — говорят судостроители. — Перенос сроков сдачи корабля на год при условии нормального финансирования строительства позволяет наверстать отставание и не выбиваться из графика.
Напомним, первый корвет проекта 20380 получил имя «Совершенный», был принят госкомиссией и вошёл в состав Тихоокеанского флота в июле прошлого года. Через несколько дней после торжественного события Амурский судостроительный завод спустил на воду его «младшего брата», корабль «Громкий» — его планируют передать Минобороны до конца года. Во время проведения Восточного экономического форума-2017 в столице Приморья «Совершенный» посетил президент России Владимир Путин, он осмотрел системы вооружения, пообщался с командиром и командой и, узнав о высокой оценке корабля экипажем, передал судостроителям из Комсомольска слова благодарности. Многоцелевые боевые машины ближней морской зоны действия этого проекта отличаются малой радиолокационной заметностью — надстройка корветов выполнена из композитных материалов по технологии «Стелс». В кормовой части кораблей впервые размещён ангар с взлётно-посадочной площадкой для противолодочного вертолета Ка-27. Вооружение корвета включает в себя комплексы ударного, противовоздушного и противолодочного оружия. Основой вооружения является противокорабельный ракетный комплекс «Уран-У» в составе двух четырёхконтейнерных пусковых установок противокорабельных ракет Х-35 с дальностью стрельбы до 260 км. Также корветы могут быть вооружены ракетами «Калибр».