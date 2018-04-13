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В шести соединениях РВСН начались комплексные проверки
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В шести соединениях РВСН начались комплексные проверки 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Контрольные комплексные проверки по итогам зимнего периода обучения начались в шести соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России, сообщили в Минобороны РФ.
"В Ракетных войсках стратегического назначения продолжаются контрольные комплексные проверки частей и соединений войск по итогам зимнего периода обучения 2018 учебного года", — говорится в сообщении.
В военном ведомстве пояснили, что проверки начались в Тейковском ракетном соединении в Ивановской области, а также в Козельском, Йошкар-Олинском, Татищевском, Барнаульском и Ясненском ракетных соединениях.
Воинские части и подразделения ракетных соединений будут проверены по всем составляющим и критериям боевой готовности, боевого дежурства, морально-психологического состояния личного состава, противодействия терроризму, а также будут проведены зачеты по знанию предметов боевой подготовки, добавили в Минобороны.
Кроме того, к проверкам будут «внезапно привлекаться части и подразделения, не участвующие в проверке для решения учебно-боевых задач в интересах боевой готовности проверяемых подразделений».
Всего в РВСН к контрольным комплексным проверкам и учениям по итогам зимнего периода обучения привлечено более 1 тысячи единиц техники.
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