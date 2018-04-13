В шести соединениях РВСН начались комплексные проверки

"В Ракетных войсках стратегического назначения продолжаются контрольные комплексные проверки частей и соединений войск по итогам зимнего периода обучения 2018 учебного года", — говорится в сообщении.

Воинские части и подразделения ракетных соединений будут проверены по всем составляющим и критериям боевой готовности, боевого дежурства, морально-психологического состояния личного состава, противодействия терроризму, а также будут проведены зачеты по знанию предметов боевой подготовки, добавили в Минобороны.

Кроме того, к проверкам будут «внезапно привлекаться части и подразделения, не участвующие в проверке для решения учебно-боевых задач в интересах боевой готовности проверяемых подразделений».

Всего в РВСН к контрольным комплексным проверкам и учениям по итогам зимнего периода обучения привлечено более 1 тысячи единиц техники.