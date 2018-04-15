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В РВСН впервые пройдёт чемпионат по самбо
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В РВСН впервые пройдёт чемпионат по самбо 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Турнир является отборочным этапом перед чемпионатом Вооруженных Сил Российской Федерации, который пройдет в июне.
В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) на базе Тейковского соединения, дислоцированного в Ивановской области, впервые пройдёт чемпионат РВСН по самбо среди объединений, соединений и воинских частей.
В турнире примут участие более 80 военнослужащих, которые перед финальным этапом выступили в отборочных состязаниях в своих подразделениях.
В течение двух соревновательных дней будут разыграны комплекты наград в восьми весовых категориях.
Турнир является отборочным этапом перед чемпионатом Вооруженных Сил Российской Федерации, который пройдет в июне. По итогам соревнования сильнейшие самбисты войдут в состав сборной команды РВСН для дальнейшего участия в чемпионате Вооруженных Сил России.
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