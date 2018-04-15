В РВСН впервые пройдёт чемпионат по самбо

Турнир является отборочным этапом перед чемпионатом Вооруженных Сил Российской Федерации , который пройдет в июне.

В турнире примут участие более 80 военнослужащих, которые перед финальным этапом выступили в отборочных состязаниях в своих подразделениях.

В течение двух соревновательных дней будут разыграны комплекты наград в восьми весовых категориях.

Турнир является отборочным этапом перед чемпионатом Вооруженных Сил Российской Федерации, который пройдет в июне. По итогам соревнования сильнейшие самбисты войдут в состав сборной команды РВСН для дальнейшего участия в чемпионате Вооруженных Сил России.