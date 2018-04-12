Начальник 16-го ЦНИИИ имени маршала войск связи А. И. Белова полковник Валерий Жужома ответил на вопросы газеты «Красная звезда»

Начальник 16-го ЦНИИИ имени маршала войск связи А. И. Белова полковник Валерий Жужома ответил на вопросы газеты «Красная звезда»

В номере пятницы публикуется интервью начальника16-го ЦНИИИ имени маршала войск связи А. И. Белова полковника Валерия Жужомы. Этому научно-исследовательскому испытательному учреждению 15 апреля исполняется 95 лет со дня основания.

В газете помещен отчет о брифинге первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Виктора Познихира, проинформировавшего представителей СМИ о развитии военно-политической ситуации в Сирии и завершающейся гуманитарной операции в пригороде Дамаска Восточной Гуте.

Публикуется также репортаж из Подмосковья , где функционирует 90-й межвидовой региональный учебный центр связи РВСН , который выпускает специалистов, предназначенных для несения боевого дежурства в Ракетных войсках стратегического назначения.

«Красная звезда» рассказывает о Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва. Сообщается, где можно ознакомиться с правилами приема в этот уникальный вуз, готовящий кадры для всей системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ

Внимание читателей привлечет и материал об офицере войсковой разведки из армейского корпуса Северного флота, недавно награжденного за мужество и профессионализм, проявленные при выполнении специальных задач в Сирии.