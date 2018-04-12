В КВЦ «Патриот» ведущие учёные в космической области прочли цикл лекций, посвященных Дню космонавтики 

С лекциями выступили представители госкорпораций, военно-учебных заведений, предприятий и организаций ракетно-космической промышленности.
12 апреля в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» ведущие учёные космической области прочитали цикл лекций для военнослужащих, ветеранов космических войск, солдат и сержантов научных рот, представителей ракетно-космической промышленности, посвятив их всемирному Дню авиации и космонавтики.
Выступая перед собравшимися, командующий 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) генерал-майор Андрей Вышинский сказал:
«Уважаемые товарищи офицеры, ветераны и представители промышленности ракетно-космической отрасли! В этот прекрасный день я хотел бы поздравить всех присутствующих с Всемирным днём авиации и космонавтики!
Ровно год назад, в этот самый день ведущие учёные в космической области прочитали свой первый цикл лекций на ведущей выставочной площадке Министерства обороны — Конгрессно-выставочном центре «Патриот».
Хотел бы поблагодарить всех присутствующих за то, что решили поддержать традицию и прибыли для участия в этом мероприятии. Я убеждён, что именно такая форма общения и обмена мнениями, позволяет нам не только вскрывать имеющиеся у нас проблемы, но и находить эффективные пути их решения. А Россия была, есть и будет великой космической державой!».
Выступивший начальник Главного испытательного космического центра Министерство обороны России имени Г. С. Титова полковник Сергей Марчук отметил: «Одной из основных задач Главного центра является испытание перспективных космических комплексов и систем, а также участие в испытаниях перспективных средств вооружений РВСН и ВМФ.
Кроме того, Главный центр обеспечивает испытания новейших образцов вооружения, основанных на новых физических принципах, а с 2017 года выполняет и боевые задачи. Теперь отечественные разработки современного оружия у каждого на слуху, это уже не миф, а реальность. Это и ракетный комплекс „Авангард“, гиперзвуковой „Кинжал“, „боевые“ лазеры и комплексы нового поколения „Сармат“. На Западе убедились, что Россия действительно обладает таким оружием. Создание и испытание современных образцов вооружения — это титанический труд большой кооперации: организации оборонно-промышленного комплекса, Российской академии наук, ведущих научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, организаций Министерства обороны. За этими словами стоят ученые, военнослужащие, специалисты и инженеры.
Поэтому мы сегодня с вами здесь и собрались. На лекции вы услышите о перспективах нашего развития и передовых разработках из первых уст — от главных конструкторов и ведущих ученых космической отрасли.
Мероприятие такого формата — это площадка, где будут отражены достижения и проблемные вопросы в космической области, и мы еще „что-нибудь придумаем!“.
В течение дня с лекциями выступили представители госкорпорации по космической деятельности „Роскосмос“, военно-учебных заведений: академии РВСН имени Петра Великого, военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, предприятий и организаций ракетно-космической промышленности: Института космических исследований РАН, АО „Российские космические системы“, АО „ИСС имени академика М. Ф. Решетнёва“, НПО имени С. А. Лавочкина, АО „РКЦ „Прогресс“, НИИ КС имени А. А. Максимова, АО НПК „СПП“.