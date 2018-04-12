В КВЦ «Патриот» ведущие учёные в космической области прочли цикл лекций, посвященных Дню космонавтики

С лекциями выступили представители госкорпораций, военно-учебных заведений, предприятий и организаций ракетно-космической промышленности.

12 апреля в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» ведущие учёные космической области прочитали цикл лекций для военнослужащих, ветеранов космических войск, солдат и сержантов научных рот, представителей ракетно-космической промышленности, посвятив их всемирному Дню авиации и космонавтики.

Выступая перед собравшимися, командующий 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) генерал-майор Андрей Вышинский сказал:

«Уважаемые товарищи офицеры, ветераны и представители промышленности ракетно-космической отрасли! В этот прекрасный день я хотел бы поздравить всех присутствующих с Всемирным днём авиации и космонавтики!

Ровно год назад, в этот самый день ведущие учёные в космической области прочитали свой первый цикл лекций на ведущей выставочной площадке Министерства обороны — Конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Хотел бы поблагодарить всех присутствующих за то, что решили поддержать традицию и прибыли для участия в этом мероприятии. Я убеждён, что именно такая форма общения и обмена мнениями, позволяет нам не только вскрывать имеющиеся у нас проблемы, но и находить эффективные пути их решения. А Россия была, есть и будет великой космической державой!».

Выступивший начальник Главного испытательного космического центра Министерство обороны России имени Г. С. Титова полковник Сергей Марчук отметил: «Одной из основных задач Главного центра является испытание перспективных космических комплексов и систем, а также участие в испытаниях перспективных средств вооружений РВСН и ВМФ.

Кроме того, Главный центр обеспечивает испытания новейших образцов вооружения, основанных на новых физических принципах, а с 2017 года выполняет и боевые задачи. Теперь отечественные разработки современного оружия у каждого на слуху, это уже не миф, а реальность. Это и ракетный комплекс „Авангард“, гиперзвуковой „Кинжал“, „боевые“ лазеры и комплексы нового поколения „Сармат“. На Западе убедились, что Россия действительно обладает таким оружием. Создание и испытание современных образцов вооружения — это титанический труд большой кооперации: организации оборонно-промышленного комплекса, Российской академии наук , ведущих научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, организаций Министерства обороны. За этими словами стоят ученые, военнослужащие, специалисты и инженеры.

Поэтому мы сегодня с вами здесь и собрались. На лекции вы услышите о перспективах нашего развития и передовых разработках из первых уст — от главных конструкторов и ведущих ученых космической отрасли.

Мероприятие такого формата — это площадка, где будут отражены достижения и проблемные вопросы в космической области, и мы еще „что-нибудь придумаем!“.