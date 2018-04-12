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Путин в «Космосе», или Как президент «пристыковался» к МКС
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Путин в «Космосе», или Как президент «пристыковался» к МКС 

РИА Новости Крым 53 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
В Международный день космонавтики президент России Владимир Путин осмотрел экспозицию центра «Космонавтика и авиация», расположенную в отреставрированном павильоне «Космос» на ВДНХ. При этом глава государства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным попробовали себя в качестве покорителей Вселенной: в симуляторе космического корабля они осуществили «стыковку» с МКС.
Кроме того, Путин пообщался с космонавтами, рассказал им о планах по испытанию сверхтяжелой ракеты, создании корабля «Федерация» и освоении Луны.
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