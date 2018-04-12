Путин в «Космосе», или Как президент «пристыковался» к МКС

В Международный день космонавтики президент России Владимир Путин осмотрел экспозицию центра «Космонавтика и авиация», расположенную в отреставрированном павильоне «Космос» на ВДНХ. При этом глава государства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным попробовали себя в качестве покорителей Вселенной: в симуляторе космического корабля они осуществили «стыковку» с МКС. Кроме того, Путин пообщался с космонавтами, рассказал им о планах по испытанию сверхтяжелой ракеты, создании корабля «Федерация» и освоении Луны.