Китай провел крупнейший в истории страны военный парад в акватории Южно-Китайского моря

В нем приняли участие более 10 тысяч военных, 48 боевых кораблей и подводных лодок, а также 76 самолетов. Председатель КНР Си Цзиньпин лично принял парад и пообщался с военными, сообщает

пресс-служба

министерства обороны Китая.

Председатель КНР, обращаясь к военным, заявил о необходимости создать сильнейший в мире флот и призвал военнослужащих проявить максимальную лояльность к правящей Коммунистической партии, которая, по его словам, ведет за собой народ и страну. Си Цзиньпин принял парад, находясь на борту эсминца «Чаньша».

В начале марта министр иностранных дел КНР Ван И объявил

о том, что наметившемуся улучшению ситуации в Южно-Китайском море пытаются воспрепятствовать «внешние силы». Эти силы, по его словам, «стремятся посеять хаос и раздоры», организуют провокации, «направляя в район Южно-Китайского моря для демонстрации силы военные корабли и самолеты».

Это заявление прозвучало вскоре после того, как 333-метровый американский авианосец «Карл Винсон»

причалил

к берегам Вьетнама . Корабль таких размеров впервые посетил страну с середины 1970-х. Авианосец бросил якорь в городе Дананг , где во время войны во Вьетнаме впервые высадились американские войска.

Визит формально был призван продемонстрировать растущие военные связи двух стран. Однако аналитики сочли, что это был недвусмысленный сигнал Китаю, который продолжает расширять свои претензии на спорное Южно-Китайское море. Сегодня Китай де-факто является сверхдержавой в этом регионе и самым важным торговым партнером Вьетнама.

Филиппины и Бруней. Китай претендует почти на все Южно-Китайское море, включая рифы и острова, которые также входят в сферу претензий других стран. В частности, Вьетнам интересуют Парасельские острова (находятся в 230 км к югу от китайского острова Хайнань и в 200 км к востоку от Вьетнама) и архипелаг Спратли, на который помимо Китая также претендуют Тайвань, Малайзия

США всегда подчеркивали, что они не участвуют в локальном конфликте в Южно-Китайском море, однако американские ВМС последовательно осуществляют в спорных водах операции для поддержания так называемой политики свободы судоходства, что является очевидным вызовом территориальным амбициям КНР.