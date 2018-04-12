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Си Цзиньпин направил президенту Алжира телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением военного самолета
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Си Цзиньпин направил президенту Алжира телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением военного самолета 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 12 апреля /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня направил президенту Алжира Абдельазизу Бутефлике телеграмму с выражением соболезнований в связи с крушением военного самолета Алжира.
Си Цзиньпин в телеграмме заявил, что с потрясением узнал о крушении алжирского военного самолета, которое привело к большим человеческим жертвам. «От имени правительства и народа Китая, а также от себя лично выражаю глубокую скорбь по погибшим, а также сердечное сочувствие и соболезнования пострадавшим и членам семей погибших», — говорится в телеграмме Си Цзиньпина.
Сегодня премьер Госсовета КНР Ли Кэцян также направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Алжира Ахмеду Уяхья. —0—
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