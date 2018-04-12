Си Цзиньпин направил президенту Алжира телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением военного самолета

Си Цзиньпин в телеграмме заявил, что с потрясением узнал о крушении алжирского военного самолета, которое привело к большим человеческим жертвам. «От имени правительства и народа Китая, а также от себя лично выражаю глубокую скорбь по погибшим, а также сердечное сочувствие и соболезнования пострадавшим и членам семей погибших», — говорится в телеграмме Си Цзиньпина.