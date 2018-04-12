Ещё
Минобороны будут отслеживать морские перевозки в онлайн-режиме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны будут отслеживать морские перевозки в онлайн-режиме 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Совместная работа специалистов Национального центра управления обороной страны и центра «Оборонлогистики» позволит оптимизировать транспортно-логистические процессы, минимизировать затраты оборонного ведомства по доставке воинских грузов.
Между Национальным центром управления обороной Российской Федерации и Ситуационно­-логистическим центром «Оборонлогистики» организован в online-режиме обмен информацией о перевозках воинских грузов морским транспортом по основным стратегическим направлениям в интересах Министерства обороны.
Поступающая информация используется офицерами дежурных смен Национального центра для контроля за мероприятиями, связанными с доставкой продукции военного назначения и грузов военно-строительного комплекса Минобороны России.
Ситуационно-логистический центр «Оборонлогистики», оборудованный новейшей информационной системой управления морскими перевозками, позволяет с учетом метеоусловий, морского трафика, состояния судна, возможностей портовой инфраструктуры координировать работу всех участников транспортно-логистической цепочки.
Совместная работа специалистов Национального центра управления и логистического центра позволяет оптимизировать транспортно-логистические процессы, минимизировать затраты Министерства обороны России по доставке воинских грузов.
ТК «Звезда»: последние новости
В Совфеде объяснили зачем США распространяет фейк о химоружии в сирийской Думе С-400 и «Панцири-С» прошли колоннами под Санкт-Петербургом Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии152
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»190
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса308
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию123
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство15
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
01:00
Москву приведут в порядок к праздникам
Новости Москвы Другое
00:30
Солнцев женился на пожилой возлюбленной
Шоу-бизнес Общество
00:28
Меркель определилась с атакой по Сирии
В мире
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение