Главные разработки НПО «Молния»

В прошлом месяце стало известно, что «Калашников» купит 60% НПО «Молния» . Это научно-производственное объединение прежде всего известно благодаря своей главной разработке — космическому кораблю «Буран», но это далеко не единственная их продукция. «Молния» работала над проектами не только в космической, но и в гражданской, и военной сферах.

Космический корабль «Буран»

Многоразовый крылатый космический корабль «Буран» превосходил американские челноки практически по всем параметрам. Он мог переносить больше груза, дольше находиться на орбите и почти в два раза быстрее подготавливался к полету. Его единственный полет состоялся 15 ноября 1988 года: после двух витков вокруг земли корабль совершил успешную посадку. Несмотря на это, проект в скором времени был заморожен, а позже окончательно закрыт. Но технические решения, которые впервые были применены в «Буране», используются в ракетно-космической отрасли до сих пор.

Многоцелевая авиационно-космическая система (Макс)

Этот проект использует метод так называемого «воздушного старта»: специальный комический корабль-ракетоплан стартует не с земли, а с самолета уже в воздухе. Преимущество системы в том, что для запуска не требуется космодром, достаточно взлетно-посадочной полосы. В «Максе» вместо первой ступени ракеты использовался самолет-носитель Ан-225 «Мрия». Ракетоплан мог быть как пилотируемым, так и беспилотным. Задачей многоцелевой системы была доставка грузов и экипажей на МКС. В будущем проект может быть использован для космического туризма.

Ракеты-мишени семейств «Стриж» и «Армавир»

Ракеты-мишени предназначены для имитации характеристик полета существующих и перспективных средств воздушного нападения. В том числе и малозаметные цели, летящие на высоте от 50 метров до 20 километров. Ракеты-мишени предоставляют безопасную возможность в мирное время воссоздать условия близкие к боевым, например, при учебной подготовке расчетов зенитных ракетных комплексов.

Легкий Триплан «Молния-1»

Легкий триплан «Молния-1», разработанный в начале 90-ых, позиционировался как самолет-такси. Он вмещал до 6 пассажиров и мог преодолеть 1250 км. По задумке конструкторов его так же можно было использовать для широкого спектра задач — от патрулирования территории до транспортировки небольших грузов.

Проект сверхтяжелого триплана Молния-1000 «Геракл» Фото — buran.ru Один из самых масштабных проектов НПО «Молния», «Геракл» мог переносить до 450 тонн груза. Это почти в 4 раза больше, чем знаменитый сверхтяжелый АН-124 «Руслан». Существовал так же пассажирский вариант проекта, который позволял перевозить до 1200 человек. «Геракл» мог использоваться и как самолет-носитель для запуска авиационно-космических систем таких как МАКС. Многие отмечают по крайней мере внешнее сходство проекта «Геракл» с амеркианским крупнейшим в мире самолетом Stratolaunch model 351, который был представлен в 2017м году.