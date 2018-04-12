Роскосмос не будет инициировать слияние гражданского и военного холдингов 

«Мы об этом вопросе узнали из прессы и, в общем-то, его не рассматривали. Любое объединение и любая реформа должны иметь свои основания. Мы видим, что поступательно развивается Роскосмос, в принципе, могут быть синергии, но, на мой взгляд, нужно очень внимательно смотреть на необходимость и целесообразность такого объединения», — сказал Комаров в эфире «России 24».
Ранее СМИ сообщали, что в стране может появиться ракетно-космический мегахолдинг, в состав которого войдут «Роскосмос», концерны «Алмаз-Антея» и «РТИ Системы», а также корпорация «Тактическое ракетное вооружение».