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Роскосмос не будет инициировать слияние гражданского и военного холдингов
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Роскосмос не будет инициировать слияние гражданского и военного холдингов 

Говорит Москва 1 час назад
«Мы об этом вопросе узнали из прессы и, в общем-то, его не рассматривали. Любое объединение и любая реформа должны иметь свои основания. Мы видим, что поступательно развивается Роскосмос, в принципе, могут быть синергии, но, на мой взгляд, нужно очень внимательно смотреть на необходимость и целесообразность такого объединения», — сказал Комаров в эфире «России 24».
Ранее СМИ сообщали, что в стране может появиться ракетно-космический мегахолдинг, в состав которого войдут «Роскосмос», концерны «Алмаз-Антея» и «РТИ Системы», а также корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
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