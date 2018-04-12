Учебно-боевой самолет Як-130. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 апреля 2018 года в Воронежской области потерпел крушение учебно-боевой самолет Як-130 авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков ( город Борисоглебск ). По данным Минобороны РФ, оба летчика катапультировались, их жизни ничего не угрожает. Воздушное судно выполняло плановый учебно-тренировочный полет. В оборонном ведомстве также сообщили, что в результате ЧП на земле разрушений нет. По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности.

Як-130 (обозначение НАТО — Mitten) — российский турбореактивный учебно-боевой самолет. Предназначен для обучения курсантов летных училищ на разных режимах полета и применения вооружений, характерных для самолетов 4-го и 5-го поколений; также может использоваться в качестве легкого штурмовика. Разработан в первой половине 1990-х годов в опытно-конструкторском бюро (ОКБ) имени Яковлева (ныне — в составе ПАО «Научно-производственная корпорация „Иркут“ ) при участии итальянской компании Aermacchi (впоследствии вошла в состав концерна Finmeccanica, ныне — Leonardo-Finmeccanica), которая вышла из проекта в 1999 году. Главные конструкторы — Николай Долженков , Виталий Нарышкин и Константин Попович. Проектировался для замены в ВВС СССР, затем России учебно-тренировочных самолетов Aero L-39 Albatros чехословацкого производства.

Опытный образец впервые поднялся в воздух 25 апреля 1996 года, его пилотировал летчик-испытатель 1-го класса, Герой Российской Федерации Андрей Синицын . С 2009 года самолет серийно строился на Нижегородском авиационном заводе „Сокол“, а с 2009 года по настоящее время выпускается Иркутским авиационным заводом . Всего к началу 2017 года было построено более 200 машин этого типа.

Як-130 стоят на вооружении следующих стран:

Россия (в 2012-2015 годах получены около 70 единиц, в течение 2016-2018 годов должны быть поставлены еще 30 единиц);

Алжир (в 2011 году получены 16 единиц);

Белоруссия (в 2015-2016 годах получены 8 единиц);

Бангладеш (в 2015-2016 годах получены 16 единиц);

Мьянма (в 2017 году получены 6 единиц).

В 2012 году 36 экземпляров Як-130 заказала Сирия , однако из-за вооруженного конфликта в этой стране контракт не был реализован.

Летно-технические характеристики

Аэродинамическая схема Як-130 — двухдвигательный среднеплан с крыльевыми наплывами, размещенными под ними воздухозаборниками, с трехстоечным шасси. Двигатели — турбореактивные АИ-222-25Ф производства АО » Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют» Москва ). Особенности компоновки, высокомеханизированное крыло и цельноповоротный стабилизатор позволяют машине выполнять маневры на больших углах атаки. Экипаж — 2 человека (пилот-инструктор и ученик), расположение сидений в кабине — тандемное, она прикрыта единым фонарем.

Длина Як-130 — 11,49 м;

высота — 4,76 м;

размах крыла — 9,72 м;

максимальная взлетная масса — 9 тыс. кг. ;

максимальная боевая нагрузка — 3 тыс. кг на 6 узлах подвески;

боевой радиус действия — 1 тыс. 315 км;

практическая дальность — 1 тыс. 850 км;

практический потолок — 12 тыс. 500 м;

максимальная скорость — 1 тыс. км/ч.

Вооружение и оснащение

На шести узлах подвески самолет может нести корректируемые и обычные авиабомбы, управляемые ракеты «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», контейнеры с пушками калибра 23 и 30 мм, контейнеры с разведывательной аппаратурой и аппаратурой радиоэлектронной борьбы.

На авиасалоне МАКС-2015 был представлен опытный образец Як-130, оснащенный лазерным дальномером (позволяет обеспечить боевое применение в горных условиях, повысить точность определения координат цели). По желанию заказчиков на самолет устанавливается бортовой комплекс обороны «Талисман-НТ», существенно повышающий выживаемость самолета при выполнении ударных миссий. В сентябре 2015 года СМИ сообщали о намерении российского концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) превратить Як-130 в ударный беспилотник.

М-346 и JL-10 В 1993-1999 годах в ходе разработки Як-130 участвовала итальянская Aermacchi, в результате чего, по воспоминаниям главного конструктора Константина Поповича, концепция самолета поменялась с учебно-тренировочной на учебно-боевую. Aermacchi вышла из проекта, получив документацию по самолету, и впоследствии представила свой самолет М-346 (первый полет — в 2004 году), похожий на Як-130. Российская и итальянская стороны договорились о разделении рынков сбыта.